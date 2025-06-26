Атаки РФ по Україні — кількість жертв серед цивільних різко зросла у 2025 році
Категорія
Україна
Дата публікації

Атаки РФ по Україні — кількість жертв серед цивільних різко зросла у 2025 році

ООН
Білгород-Дністровський
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На місцях останніх російських прильотів у другій половині червня 2025 року не було жодних військових обʼєктів.

Головні тези:

  • За перші 5 місяців 2025 року кількість жертв серед цивільних внаслідок російських атак зросла на 50% за даними звіту ООН.
  • Балістичні ракети, використовуючись в густонаселених районах, завдають широкомасштабної шкоди цивільному населенню, підтверджуючи намір завдати якомога більшої шкоди цивільним.

Кількість жертв серед цивільних українців внаслідок атак РФ різко зросла у 2025 році

За перші 5 місяців 2025 року кількість жертв серед цивільних внаслідок російських атак зросла на 50%.

Про це йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй з моніторингу прав людини в Україні.

Там наголосили, що збільшення кількості жертв від терористичних атак Москви зростає влітку.

Балістичні ракети, коли вони використовуються в густонаселених районах, завдають передбачуваної та широкомасштабної шкоди цивільному населенню, як продемонстрували ці нещодавні атаки, — зазначила очільниця моніторингової місії з прав людини в Україні (ММПЛУ) Даніель Белл.

Вона додала, що час доби, в який Росія здійснила атаки, підкреслює свідомий її намір завдати якомога більшої шкоди цивільним.

Зруйнована Росією станція “швидкої допомоги” у Білгород-Дністровському

Зокрема це стосується ударів окупантів 23 червня по школі у Білгород-Дністровському та 24 червня по Дніпру.

ММПЛУ, яка відвідала місця нападів, не повідомила про жодні докази військової присутності в школі, а люди підтвердили, що там не було розміщено жодних військових.

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