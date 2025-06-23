Росія завдала ракетного удару по Білгород-Дністровському — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія завдала ракетного удару по Білгород-Дністровському — є загиблі та поранені

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одещина

Близько 15.00 російські війська атакували Білгород-Дністровський балістичною ракетою, чка поцілила у навчальний заклад. Наразі відомо про двох загиблих та 12 поранених.

Головні тези:

  • Російські війська вчинили ракетний удар по Білгород-Дністровському, спричинивши жертви серед мирного населення.
  • Двоє людей загинули, а щонайменше дванадцятьох поранено внаслідок цієї страшної події.

Ворог атакував Білгород-Дністровський балістикою: є жертви

Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пізніше з’явилася інформація про жертви російського удару.

Внаслідок російського удару в Білгород-Дністровському загинуло двоє людей. Щирі співчуття рідним та близьким…

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Начальник Одеської ОВА

Наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених.

Троє постраждалих у важкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога.

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