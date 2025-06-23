Росія завдала ракетного удару по Білгород-Дністровському — є загиблі та поранені

Близько 15.00 російські війська атакували Білгород-Дністровський балістичною ракетою, чка поцілила у навчальний заклад. Наразі відомо про двох загиблих та 12 поранених.
Головні тези:
- Російські війська вчинили ракетний удар по Білгород-Дністровському, спричинивши жертви серед мирного населення.
- Двоє людей загинули, а щонайменше дванадцятьох поранено внаслідок цієї страшної події.
Ворог атакував Білгород-Дністровський балістикою: є жертви
Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Пізніше з’явилася інформація про жертви російського удару.
Наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених.
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