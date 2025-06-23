Россия нанесла ракетный удар по Белгород-Днестровскому — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла ракетный удар по Белгород-Днестровскому — есть погибшие и раненые

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одещина
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Около 15.00 российские войска атаковали Белгород-Днестровский баллистической ракетой, очка попала в учебное заведение.

Главные тезисы

  • Российские военные нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому, погибли два человека, среди раненых есть подростки.
  • Атаковано учебное заведение, под завалами могут находиться взрослые преподаватели.

Враг атаковал Белгород-Днестровский баллистикой: есть жертвы

Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди — взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Позже появилась информация о жертвах российского удара.

В результате российского удара в Белгород-Днестровском погибли два человека. Искренние соболезнования родным и близким…

Олег Кипер

Олег Кипер

Начальник Одесской ОВА

Сейчас также известно о, по меньшей мере, двенадцати раненых.

Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Остальные ранены, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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