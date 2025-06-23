Россия нанесла ракетный удар по Белгород-Днестровскому — есть погибшие и раненые

Около 15.00 российские войска атаковали Белгород-Днестровский баллистической ракетой, очка попала в учебное заведение.
Главные тезисы
- Российские военные нанесли ракетный удар по Белгород-Днестровскому, погибли два человека, среди раненых есть подростки.
- Атаковано учебное заведение, под завалами могут находиться взрослые преподаватели.
Враг атаковал Белгород-Днестровский баллистикой: есть жертвы
Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди — взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было.
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Позже появилась информация о жертвах российского удара.
Сейчас также известно о, по меньшей мере, двенадцати раненых.
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