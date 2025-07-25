В ООН оголосили кількість жертв російських атак серед цивільних в Україні

Від початку 2025 року кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських обстрілів досягла найвищого рівня за аналогічні періоди впродовж трьох останніх років.

Росія вбиває цивільних українців: яка кількість жертв

Про це заявив помічник Генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча під час засідання Ради Безпеки ООН 25 липня.

За останній місяць «щоденні обстріли українських міст і сіл ракетами й дронами з боку Російської Федерації лише посилилися, завдаючи катастрофічної шкоди цивільному населенню», наголосив Єнча. Поширити

За його словами, у червні кількість жертв серед цивільних сягнула піка за три роки.

Усього лише за перше півріччя 2025 року вбито та поранено 6754 особи.

Єнча також зазначив, що лише в липні Росія випустила по Україні щонайменше 5183 далекобійних боєприпаси, зокрема рекордних 728 дронів 9 липня.

Останніми тижнями під особливо потужними ударами перебували Київ та історичне портове місто Одеса. Атаки із сотнями дронів та десятками ракет відбуваються щодня.

Він зауважив, що «в Україні нині немає безпечного місця», оскільки РФ обстрілює і західні регіони, які зазнали наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.

Загалом за даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло щонайменше 13 580 цивільних осіб, зокрема 716 дітей, ще 34 115 цивільних, включаючи 2173 дитини, зазнали поранень.

Міжнародне право чітко забороняє напади на цивільних і цивільну інфраструктуру. Ми рішуче засуджуємо всі такі атаки. Поширити

Сьогодні Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення гуманітарної ситуації в Україні у звʼязку з посиленням російських обстрілів.