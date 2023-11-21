В ООН установили количество погибших гражданских в Украине с начала войны

По информации ООН, с начала развязанной Кремлем преступной войны в Украине уже погибли по меньшей мере 10 тыс. мирных жителей, среди которых 560 детей.

Что известно об информации ООН о погибших гражданских в Украине

Представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине сообщили о 18,5 тыс. случаев ранений гражданских лиц в результате боевых действий.

По информации представителей Мониторинговой миссии ООН, граница в 10 тыс. погибших гражданских была пройдена 15 ноября после попадания ракеты преступной армии РФ в четырехэтажный жилой дом в городе Селидово Донецкой области.

В результате атаки погибли четверо мирных жителей.

Десять тысяч погибших гражданских лиц – это мрачная веха для Украины. Война Российской Федерации против Украины продолжается уже 21-й месяц и грозит превратиться в длительный конфликт, что повлечет за собой потери человеческих жизней, масштабы которых немыслимы, - отмечает руководитель Мониторинговой миссии Даниэль Белль. Поделиться

Что стало самой распространенной причиной гибели гражданских в Украине

Наблюдатели ООН отмечают, что цифра в 10 тысяч погибших – это лишь те случаи, которые были верифицированы по собственной методологии ООН.

Так что фактическое количество погибших может быть значительно выше, поскольку проверка каждого такого случая требует времени.

Также отмечается, что подавляющее большинство подтвержденных случаев (86% от общего количества) произошло на территории, подконтрольной правительству Украины.

И в большинстве случаев это результат применения оружия взрывного действия с широкой зоной поражения – артиллерийских снарядов, кассетных боеприпасов, ракет и баражирующих боеприпасов.