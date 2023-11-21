В ООН встановили кількість загиблих цивільних в Україні від початку війни

За інформацією ООН, від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни в Україні вже загинуло щонайменше 10 тис мирних жителів, серед яких 560 дітей.

Що відомо про інформацію ООН стосовно загиблих цивільних в Україні

Представники Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні повідомили про 18,5 тис випадків поранень цивільних осіб внаслідок бойових дій.

За інформацією представників Моніторингової місії ООН, межу у 10 тис загиблих цивільних було пройдено 15 листопада після влучання ракети злочинної армії РФ у чотириповерховий житловий будинок у місті Селидове Донецької області.

Внаслідок атаки загинули четверо мирних жителів.

Десять тисяч загиблих цивільних осіб – це похмура віха для України. Війна Російської Федерації проти України триває вже 21-й місяць та загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких годі й уявити, - зазначає керівниця Моніторингової місії Даніель Белль. Поширити

Що стало найпоширенішою причиною загибелі цивільних в Україні

Спостерігачі ООН наголошують, що цифра у 10 тисяч загиблих – це лише ті випадки, які були верифіковані згідно власної методології ООН.

Тож фактична кількість загиблих може бути значно вищою, оскільки перевірка кожного такого випадка вимагає часу.

Також зазначається, що переважна більшість підтверджених випадків (86% від загальної кількості) – трапились на території, підконтрольній уряду України.

І в більшості випадків це є результатом застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження – артилерійських снарядів, касетних боєприпасів, ракет та баражуючих боєприпасів.