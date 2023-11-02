В ООН заявляют о критической гуманитарной ситуации в Газе

В ООН заявляют о истощении времени для предотвращения геноцида и гуманитарной катастрофы на территории сектора Газа, где израильские военные проводят наземную операцию против боевиков палестинской террористической группировки ХАМАС.

Что известно о гуманитарной катастрофе в Газе

Мы по-прежнему уверены, что палестинский народ находится под серьезной угрозой геноцида. Пора действовать. Союзники Израиля также несут ответственность и должны действовать прямо сейчас, чтобы предотвратить его катастрофические действия, - заявляют эксперты ООН. Поделиться

Они отмечают, что их страх растет из-за авиаударов армии Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы, которые продолжаются с 31 октября и уже унесли жизни сотен палестинцев, а также еще сотни жителей Газы получили ранения.

Эксперты приветствовали резолюцию Генеральной Ассамблеи О защите гражданского населения и выполнении правовых и гуманитарных обязательств, одобренной подавляющим большинством государств-членов 27 октября.

Все признаки того, что мы достигли критической точки, – предупреждают аналитики ООН. Поделиться

Они указывают на фотографии из сектора Газа, где местные жители отчаянно хватают муку и другие предметы первой необходимости из состава ООН.

Кроме этого они сообщают о тревожной информации, согласно которой, детей заставляют пить морскую воду в отсутствие чистой воды, о детях, перенесших операции без анестезии, а также об инвалидах и пожилых людях, перемещенных и живущих в палатках из-за того, что дома превратились в руины.

По словам экспертов, отсутствие топлива и разрушение инфраструктуры водоснабжения из-за постоянных обстрелов в течение трех недель лишили населения сектора Газа доступа к безопасной питьевой воде.

Эксперты поддержали усилия генсека ООН по обеспечению доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

Они также призвали к немедленному освобождению всех мирных жителей, находящихся в плену после того, как боевики ХАМАС атаковали израильские поселения 7 октября.

Все стороны должны придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и правам прав человека. Мы требуем гуманитарного прекращения огня, чтобы гарантировать, что помощь дойдет до тех, кто в ней больше всего нуждается. Остановка огня также означает, что каналы связи могут быть открыты для обеспечения освобождения заложников, - отмечают аналитики ООН. Поделиться

По оценкам, 1,4 млн человек в секторе Газа являются внутренне перемещенными лицами, из них около 629 тыс. человек ищут убежища в 150 приютах Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ.