В ООН заявляють про критичну гуманітарну ситуацію у Газі

В ООН заявляють про вичерпання часу для запобігання геноциду та гуманітарній катастрофі на території сектора Газа, де ізраїльські військові проводять наземну операцію проти бойовиків палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Що відомо про гуманітарну катастрофу у Газі

Ми як і раніше переконані, що палестинський народ знаходиться під серйозною загрозою геноциду. Настав час діяти. Союзники Ізраїлю також несуть відповідальність і повинні діяти прямо зараз, щоб запобігти його катастрофічним діям, - заявляють експерти ООН. Поширити

Вони зазначають, що їхній страх зростає через авіаудари армії Ізраїля по табору біженців Джабалія на півночі Гази, які тривають з 31 жовтня і вже забрали життя сотень палестинців, а також ще сотні жителів Гази дістали поранення.

Експерти привітали резолюцію Генеральної Асамблеї Про захист цивільного населення та виконання правових і гуманітарних зобов'язань, схвалену переважною більшістю держав-членів 27 жовтня.

Всі ознаки того, що ми досягли критичної точки, - попереджають аналітики ООН. Поширити

Вони вказують на фото з сектора Газа, де місцеві жителі відчайдушно хапають борошно та інші предмети першої необхідності зі складу ООН.

Окрім цього вони повідомляють про тривожну інформацію, відповідно до якої, дітей змушують пити морську воду за відсутності чистої води, про дітей, які перенесли операції без анестезії, а також про інвалідів і літніх людей, переміщених і які живуть в наметах через те, що будинки перетворилися на руїни.

За словами експертів, відсутність палива і руйнування інфраструктури водопостачання через постійні обстріли протягом трьох тижнів позбавили населення сектора Газа доступу до безпечної питної води.

Експерти підтримали зусилля генсека ООН щодо забезпечення доступу гуманітарної допомоги в сектор Газа.

Вони також закликали до негайного звільнення всіх мирних жителів, які перебувають у полоні після того, як бойовики ХАМАС атакували ізраїльські поселення 7 жовтня.

Всі сторони повинні дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і права прав людини. Ми вимагаємо гуманітарного припинення вогню, щоб гарантувати, що допомога дійде до тих, хто її найбільше потребує. Припинення вогню також означає, що канали зв'язку можуть бути відкриті для забезпечення звільнення заручників, - наголошують аналітики ООН. Поширити

За оцінками, 1,4 млн людей у секторі Газа є внутрішньо переміщеними особами, з них близько 629 тис осіб шукають притулку в 150 притулках Агентства ООН з надання допомоги та організації робіт.