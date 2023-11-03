В ОП напомнили об условиях завершения войны в Украине
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Политика
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В ОП напомнили об условиях завершения войны в Украине

Михаил Подоляк
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Источник:  online.ua

Среди ключевых условий завершения развязанной Кремлем преступной войны против Украины – тактическое поражение армии РФ и устранение кремлевского режима под руководством диктатора Владимира Путина.

На каких условиях Украина готова завершить войну

Цели и стратегии Украины очевидны и понятны, и мы имеем четкое понимание того, как выглядит "конец войны". Несмотря на все сложности нынешнего этапа войны, - отмечает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Среди основных условий:

  • наращивание поставок оружия для достижения технологического превосходства в поле боя;

  • тактические поражения России;

  • обрушение российских оборонных заказов;

  • неконтролируемый возврат агрессивных мобилизованных сил в Россию;

  • крушение фундаментальных мифов русской пропаганды;

  • упадок влияния "путинской вертикали";

  • самоизоляция России;

  • внутренние беспорядки в России и замена нынешних элит элитами переходного периода.

В результате всего этого Россия на определенный период сосредоточится на внутренних проблемах и станет занимать то место в мире, которого она действительно заслуживает, значительно уменьшится поддержка глобальной нестабильности, вернется возможность возрождения международного права и международных институций, - подчеркнул представитель ОП.

Ведет ли Украина тайные переговоры с Россией

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина не ведет никаких скрытых переговоров с представителями страны-агрессорки.

Если переводить с дипломатической на обычную, то это означает, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова к этому сделать, нет смысла вести никакие переговоры, - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, комментируя ситуацию с ракетами Taurus, которые Украина просит у Германии передать еще весной, Кулеба заявил, что "вопрос открыт, но Германия требует времени".

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