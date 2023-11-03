В ОП напомнили об условиях завершения войны в Украине

Среди ключевых условий завершения развязанной Кремлем преступной войны против Украины – тактическое поражение армии РФ и устранение кремлевского режима под руководством диктатора Владимира Путина.
На каких условиях Украина готова завершить войну
Среди основных условий:
наращивание поставок оружия для достижения технологического превосходства в поле боя;
тактические поражения России;
обрушение российских оборонных заказов;
неконтролируемый возврат агрессивных мобилизованных сил в Россию;
крушение фундаментальных мифов русской пропаганды;
упадок влияния "путинской вертикали";
самоизоляция России;
внутренние беспорядки в России и замена нынешних элит элитами переходного периода.
Ведет ли Украина тайные переговоры с Россией
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина не ведет никаких скрытых переговоров с представителями страны-агрессорки.
Кроме того, комментируя ситуацию с ракетами Taurus, которые Украина просит у Германии передать еще весной, Кулеба заявил, что "вопрос открыт, но Германия требует времени".
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