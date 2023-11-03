В ОП нагадали про умови завершення війни в Україні
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Політика
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В ОП нагадали про умови завершення війни в Україні

Михайло Подоляк
Джерело:  online.ua

Серед ключових умов завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України - тактична поразка армії РФ та усунення кремлівського режиму під керівництвом диктатора Володимира Путіна. 

На яких умовах Україна готова завершити війну

Цілі та стратегії України є очевидними та зрозумілими, і ми маємо чітке розуміння того, як виглядає "кінець війни". Попри всі складнощі нинішнього етапу війни, - зазначає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Серед головних умов:

  • нарощування поставок зброї для досягнення технологічної переваги на полі бою;

  • тактичні поразки Росії;

  • обвал російських оборонних замовлень;

  • неконтрольоване повернення агресивних мобілізованих сил до Росії;

  • крах фундаментальних міфів російської пропаганди;

  • занепад впливу "путінської вертикалі";

  • самоізоляція Росії;

  • внутрішні заворушення в Росії й заміна нинішніх еліт на еліт перехідного періоду.

В результаті всього цього Росія на певний період зосередиться на внутрішніх проблемах і почне займати те місце у світі, на яке вона дійсно заслуговує, значно зменшиться підтримка глобальної нестабільності, повернеться можливість відродження міжнародного права та міжнародних інституцій, - підкреслив представник ОП.

Чи веде Україна таємні переговори з Росією

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна не веде жодних прихованих переговорів з представниками країни-агресорки.

Якщо перекладати з дипломатичної на звичайну, то це означає, що Росія має піти геть з України. Доки цього не станеться, доки вона не буде готова цього зробити, немає сенсу вести жодні переговори, - підкреслив Кулеба.

Крім того, коментуючи ситуацію з ракетами Taurus, які Україна просить у Німеччини передати ще з весни, Кулеба заявив, що "питання відкрите, але Німеччина потребує часу".

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