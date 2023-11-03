В ОП нагадали про умови завершення війни в Україні

Серед ключових умов завершення розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України - тактична поразка армії РФ та усунення кремлівського режиму під керівництвом диктатора Володимира Путіна.
На яких умовах Україна готова завершити війну
Серед головних умов:
нарощування поставок зброї для досягнення технологічної переваги на полі бою;
тактичні поразки Росії;
обвал російських оборонних замовлень;
неконтрольоване повернення агресивних мобілізованих сил до Росії;
крах фундаментальних міфів російської пропаганди;
занепад впливу "путінської вертикалі";
самоізоляція Росії;
внутрішні заворушення в Росії й заміна нинішніх еліт на еліт перехідного періоду.
Чи веде Україна таємні переговори з Росією
За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна не веде жодних прихованих переговорів з представниками країни-агресорки.
Крім того, коментуючи ситуацію з ракетами Taurus, які Україна просить у Німеччини передати ще з весни, Кулеба заявив, що "питання відкрите, але Німеччина потребує часу".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-