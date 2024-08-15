По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, у Украины нет никакой причастности к организации подрывов российских газопроводов "Северный поток".

Почему Украина не могла устроить подрыв "Северных потоков"

Подоляк отмечает, что у Украины просто нет необходимых ресурсов для проведения диверсий такого масштаба как подрыв газопроводов "Северный поток".

Такой акт может быть осуществлен только при наличии больших технических и финансовых ресурсов... и кто владел всем этим при подрыве? Только Россия, – объясняет представитель ОП. Поделиться

По словам Подоляка, Украина не имеет никакого отношения к взрывам на газопроводе "Северный поток".

При этом он добавил, что Украина не получила бы от этого никакого стратегического или тактического преимущества.

Почему западные СМИ распространяют информацию о причастности Украины к подрыву "Северного потока"

Издание The Wall Street Journal обнародовало материал, в котором утверждается, что идея о подрыве российских газопроводов "Северный поток" якобы пришла украинским чиновникам и влиятельным бизнесменам во время вечеринки в баре.

В материале отмечается, что план якобы был решен реализовать дешевым и простым способом.

Журналисты издания утверждают, что проведение сделки якобы обошлось Украине в 300 тыс. долларов.

В частности, группа исполнителей арендовала яхту через подставное польское туристическое агентство.

На борту яхты находился экипаж из шести человек.

Я всегда смеюсь, когда читаю спекуляции в СМИ о какой-то масштабной операции с участием спецслужб, подлодок, беспилотников и спутников. Все это было результатом ночи с крепкой выпивкой и железной решимости горстки людей, которые имели смелость рисковать жизнью за свою страну, - цитируют журналисты заявление якобы одного из исполнителей. Поделиться

Авторы публикации утверждают, что соглашение между бизнесменами и должностными лицами было заключено в мае 2022 года.

В рамках этого соглашения украинские бизнесмены якобы должны финансировать и помогать с реализацией диверсии.

Куратором миссии был действующий генерал с опытом проведения специальных операций.

Он подчинялся непосредственно Залужному. Один из участников назвал миссию "государственно-частным партнерством".

Командующий операцией генерал привлек к координации атаки нескольких лучших офицеров специальных операций Украины, имеющих опыт организации тайных миссий высокого риска против России.

Одним из них был полковник СБУ Роман Червинский. Он отказался комментировать дело Nord Stream, заявив, что не уполномочен говорить об этом.

Червинская и диверсионная группа сначала изучали более старый, подробно разработанный план подрыва трубопровода, разработанный украинской разведкой и западными экспертами в 2014 году.

Однако якобы этот план был отвергнут из-за высокой стоимости и сложности его реализации.

Планировщики остановились на использовании небольшой парусной лодки и команды из шести человек - сочетание опытных солдат и гражданских лиц с опытом мореходства.

В сентябре 2022 года заговорщики арендовали прогулочную яхту под названием "Андромеда". Один член экипажа был опытным капитаном, а четыре были опытными глубоководными дайверами.

В состав экипажа входили гражданские лица, одна из которых была женщина лет 30, частно обучавшаяся дайвингу.

Ее подобрали за навыки, а также для того, чтобы придать большее правдоподобие маскировке экипажа под друзей во время отпуска.

Капитан взял короткий отпуск из своего подразделения, которое вело боевые действия на фронте на юго-востоке Украины, его командир об операции не знал.

Вооружившись только оборудованием для дайвинга, спутниковой навигацией, портативным гидролокатором и открытыми картами морского дна, на которых показано расположение трубопроводов, команда отправилась в путь.

Четверо водолазов работали парами.

Подрыв "Северного потока"

Работая в непроглядной темноте, ледяной воде, они работали с мощным взрывчатым веществом HMX, подключенным к детонаторам с таймером.

Небольшого количества легкого взрывчатого вещества было достаточно, чтобы разорвать трубы высокого давления.

Плохая погода заставила экипаж совершить незапланированную остановку в шведском порту Сандхамн.

Один водолаз случайно сбросил взрывное устройство на дно моря. Экипаж коротко обсудил, стоит ли прекратить операцию из-за плохой погоды, но шторм вскоре утих.

Очевидцы на других яхтах, пришвартованных в Сандгамне, отмечали, что "Андромеда" была единственной лодкой, на мачте которой подняли маленький украинский флаг.

Атака вывела из строя три из четырех трубопроводов, цены на энергоносители в Европе резко подскочили.

Авторы материала также отмечают, что никаких договоренностей на бумаге не было.

Кроме этого в публикации утверждается, что 4 высокопоставленных должностных лица в сфере обороны и безопасности Украины якобы назвали трубопроводы законной мишенью в развязанной Россией преступной войне.

Отмечается, что прокуратура Германии выдала первый ордер на арест украинского профессионального инструктора по дайвингу за его якобы причастность к этому делу и ведет расследование относительно причастности к подрыву бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и его помощников.

Отмечается, что план диверсии узнали представители разведки Нидерландов и якобы предупредили ЦРУ.

ЦРУ предупредило офис Зеленского о необходимости прекращения сделки.

Украинский президент отдал приказ Залужному отменить все планы, но генерал проигнорировал приказ, его команда изменила первоначальный план.

Зеленский после взрывов разозлился и вызвал Залужного на совещание, но генерал отмахнулся от его критики.

Залужный сказал Зеленскому, что диверсионная группа после отправки осталась без связи, и ее нельзя было отозвать, поскольку любой контакт с ними мог скомпрометировать операцию.

Генерал Залужный, ныне посол Украины в Соединенном Королевстве, заявил изданию, что ему ничего не известно ни о какой такой операции, и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией".

Высокопоставленный чиновник СБУ также отрицал причастность своего правительства к диверсии и заявил, что Зеленский, в частности, "не одобрял совершение каких-либо подобных действий на территории третьих стран и не издал соответствующие приказы".