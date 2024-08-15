За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна не має ніякої причетності до організації підривів російських газогонів “Північний потік”.

Чому Україна не могла влаштувати підрив “Північних потоків”

Подоляк зазначає, що в України просто не має необхідних ресурсів для проведення диверсій такого масштабу як підрив газогонів “Північний потік”.

Такий акт може бути здійснений тільки за наявності великих технічних і фінансових ресурсів... і хто володів усім цим під час підриву? Тільки Росія, - пояснює представник ОП. Поширити

За словами Подоляка, Україна не має жодного відношення до вибухів на газогоні “Північний потік”.

При цьому він додав, що Україна не отримала б від цього жодної стратегічної або тактичної переваги.

Чому західні ЗМІ поширюють інформацію про причетність України до підриву “Північного потоку”

Видання The Wall Street Journal оприлюднило матеріал, у якому стверджується, що ідея про підрив російських газогонів “Північний потік” нібито прийшла українським високопосадовцям та впливовим бізнесменам під час вечірки у барі.

У матеріалі зазначається, що план нібито було вирішено реалізувати дешевим та простим способом.

Журналісти видання стверджують, що проведення операції нібито обійшлось Україні в 300 тис доларів.

Зокрема, група виконавців арендувала яхту через підставну польську туристичну агенцію.

На борту яхти перебував екіпаж з шести осіб.

Я завжди сміюся, коли читаю спекуляції в ЗМІ про якусь масштабну операцію за участю спецслужб, підводних човнів, безпілотників і супутників. Все це було результатом ночі з міцною випивкою та залізної рішучості жменьки людей, які мали сміливість ризикувати життям за свою країну, - цитують журналісти видання заяву нібито одного з виконавців. Поширити

Автори публікації стверджують, що угоду між бізнесменами і посадовцями було укладено у травні 2022 року.

У рамках цієї угоди, українські бізнесмени нібито мали фінансувати та допомагати із реалізацією диверсії.

Куратором місії був чинний генерал із досвідом проведення спеціальних операцій.

Він підпорядковувався безпосередньо Залужному. Один з учасників назвав місію "державно-приватним партнерством".

Генерал, який командував операцією, залучив до координації атаки кількох найкращих офіцерів спеціальних операцій України, які мають досвід організації таємних місій високого ризику проти Росії.

Одним із них був полковник СБУ Роман Червінський. Він відмовився коментувати справу Nord Stream, заявивши, що не уповноважений говорити про це.

Червінський і диверсійна група спочатку вивчали більш старий, детально розроблений план підриву трубопроводу, розроблений українською розвідкою та західними експертами в 2014 році.

Однак нібито цей план був відкинутий через високу вартість і складність його реалізації.

Планувальники зупинилися на використанні невеликого вітрильного човна та команди з шести осіб - поєднання досвідчених солдатів та цивільних осіб із досвідом мореплавства.

У вересні 2022 року змовники орендували прогулянкову яхту під назвою "Андромеда". Один член екіпажу був досвідченим капітаном, а четверо були досвідченими глибоководними дайверами.

До складу екіпажу входили цивільні особи, одна з яких була жінка років 30, яка приватно навчалася дайвінгу.

Її підібрали за навички, а також для того, щоб надати більше правдоподібності маскуванню екіпажу під друзів під час відпустки.

Капітан взяв коротку відпустку зі свого підрозділу, який вів бойові дії на фронті на південному сході України, його командир про операцію не знав.

Озброївшись лише обладнанням для дайвінгу, супутниковою навігацією, портативним гідролокатором і відкритими картами морського дна, на яких показано розташування трубопроводів, команда вирушила в дорогу.

Четверо водолазів працювали парами.

Підрив “Північного потоку”

Працюючи в непроглядній темряві, крижаній воді, вони працювали з потужною вибуховою речовиною HMX підключеною до детонаторів з таймером.

Невеликої кількості легкої вибухової речовини було б достатньо, щоб розірвати труби високого тиску.

Погана погода змусила екіпаж зробити незаплановану зупинку в шведському порту Сандхамн.

Один водолаз випадково скинув вибуховий пристрій на дно моря. Екіпаж коротко обговорив, чи варто припинити операцію через погану погоду, але шторм незабаром вщух.

Очевидці на інших яхтах, пришвартованих у Сандгамні, зазначали, що "Андромеда" була єдиним човном, на щоглі якого підняли маленький український прапор.

Атака вивела з ладу три з чотирьох трубопроводів, ціни на енергоносії в Європі різко підскочили.

Автори матеріалу також зазначають, що ніяких домовленностей на папері не було.

Окрім цього у публікації стверджується, що 4 високопосадовці у сфері оборони та безпеки України нібито назвали трубопроводи законною мішенню у розв’язаній Росією злочинній війні.

Зазначається, що наразі прокуратура Німеччини видала перший ордер на арешт українського професійного інструктора з дайвінгу за його нібито причетність до цієї справи та веде розслідування щодо причетності до підриву колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного і його помічників.

Зазначається, що про план диверсії дізнались представники розвідки Нідерландів і нібито попередили ЦРУ.

ЦРУ попередило офіс Зеленського про необхідність припинення операції.

Український президент наказав Залужному скасувати усі плани, але генерал проігнорував наказ, його команда змінила початковий план.

Зеленський після підривів розлютився і викликав Залужного на нараду, але генерал відмахнувся від його критики.

Залужний сказав Зеленському, що диверсійна група після відправлення залишилася без зв’язку, і її не можна було відкликати, оскільки будь-який контакт з ними міг скомпрометувати операцію.

Генерал Залужний, нині посол України у Сполученому Королівстві, заявив виданню, що йому нічого не відомо про жодну таку операцію, і що будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією".

Високопоставлений чиновник СБУ також заперечив причетність свого уряду до диверсії та заявив, що Зеленський, зокрема, "не схвалював здійснення будь-яких подібних дій на території третіх країн і не видав відповідних наказів".