В ОП осудили заявления эксгенсека НАТО о вероятности членства Украины без оккупированных территорий

В Офисе президента отреагировали на заявления эксгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена по поводу членства Украины в Альянсе без оккупированных Россией территорий.

Что говорят в ОП о присоединении Украины к НАТО без оккупированных территорий

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, заявление эксгенсека НАТО – одно из периодических странных заявлений западных аналитиков и бывших должностных лиц.

Люблю (сарказм) периодические странные предложения по "урегулированию конфликта в Украине". Они до сих пор доказывают, что причины и последствия не для всех очевидны. Да, иногда можно услышать удивительные предложения по поводу того, что Украина якобы может запросто войти в НАТО… частями - территориями, не под оккупацией. Вот уж эти "простые решения", которые всегда в конечном счете стоят очень дорого, - отмечает Подоляк. Поделиться

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагает принять Украину в Альянс без оккупированных Россией территорий.

Пора сделать следующий шаг и пригласить Украину в НАТО. "Нам нужна новая европейская архитектура безопасности, в которой Украина находится в центре НАТО", - заявляет Расмуссен. Поделиться

При этом бывший генсек НАТО предложил провести процесс присоединения Украины к Альянсу без временно оккупированных Россией территорий.

По его мнению, такой план членства Украины в НАТО якобы "не символизировал бы замораживание конфликта с РФ, но означал бы решимость предупредить Россию, что она не может помешать Украине присоединиться к Альянсу".

По убеждению Подоляка, даже разговоры провоцируют Кремль на дальнейшую агрессию.

Во-первых, сам разговор о такой возможности явно провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию, поощряет ее к агрессивной войне: "Еще немного – и Украина сломается. Надо дорезать граждан, доатаковать ракетами". Это очевидно? Бесспорно, – отмечает представитель ОП. Поделиться

Подоляк также отметил, что нет никаких гарантий даже на то, что Россия согласится на присоединение Украины к НАТО без оккупированных территорий.

Кто гарантирует, что РФ не продолжит экспансию после паузы, воспользовавшись фиктивным перерывом для усиления своих позиций? Наконец, кто выступит гарантом неприкосновенности... условной линии разграничения? Или теория не предполагает практики? – спрашивает представитель ОП. Поделиться

Учитывая все это, Подоляк отметил неуместность таких "удивительных предложений".