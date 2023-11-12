В ОП осудили заявления эксгенсека НАТО о вероятности членства Украины без оккупированных территорий

В Офисе президента отреагировали на заявления эксгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена по поводу членства Украины в Альянсе без оккупированных Россией территорий.
Что говорят в ОП о присоединении Украины к НАТО без оккупированных территорий
По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, заявление эксгенсека НАТО – одно из периодических странных заявлений западных аналитиков и бывших должностных лиц.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предлагает принять Украину в Альянс без оккупированных Россией территорий.
При этом бывший генсек НАТО предложил провести процесс присоединения Украины к Альянсу без временно оккупированных Россией территорий.
По его мнению, такой план членства Украины в НАТО якобы "не символизировал бы замораживание конфликта с РФ, но означал бы решимость предупредить Россию, что она не может помешать Украине присоединиться к Альянсу".
По убеждению Подоляка, даже разговоры провоцируют Кремль на дальнейшую агрессию.
Подоляк также отметил, что нет никаких гарантий даже на то, что Россия согласится на присоединение Украины к НАТО без оккупированных территорий.
Учитывая все это, Подоляк отметил неуместность таких "удивительных предложений".