В ОП засудили заяви ексгенсека НАТО щодо ймовірності членства України без окупованих територій

В Офісі президента відреагували на заяви ексгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена щодо членства України в Альянсі без окупованих Росією територій.
Що кажуть в ОП стосовно приєднання України до НАТО без окупованих територій
За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, заява ексгенсека НАТО - одна з періодичних дивних заяв західних аналітиків та колишніх посадовців.
Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен пропонує прийняти Україну до Альянсу без окупованих Росією територій.
При цьому колишній генсек НАТО запропонував провести процес приєднання України до Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій.
На його думку, такий план членства України в НАТО нібито "не символізував би заморожування конфлікту з РФ, а натомість означав би рішучість попередити Росію, що вона не може перешкодити Україні приєднатися до Альянсу".
На переконання Подоляка, навіть таки розмови провокують Кремль на подальшу агресію.
Подоляк також зазначив, що не має ніяких гарантій навіть на те, що Росія погодиться на приєднання України до НАТО без окупованих територій.
З огляду на все це, Подоляк наголосив на недоречності таких "дивовижних пропозицій.