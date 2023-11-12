В ОП засудили заяви ексгенсека НАТО щодо ймовірності членства України без окупованих територій

В Офісі президента відреагували на заяви ексгенсека НАТО Андерса Фог Расмуссена щодо членства України в Альянсі без окупованих Росією територій.

Що кажуть в ОП стосовно приєднання України до НАТО без окупованих територій

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, заява ексгенсека НАТО - одна з періодичних дивних заяв західних аналітиків та колишніх посадовців.

Люблю (сарказм) періодичні дивні пропозиції щодо "врегулювання конфлікту в Україні". Вони досі доводять, що причини й наслідки не для всіх очевидні. Так, іноді можна почути дивовижні пропозиції щодо того, що Україна нібито може запросто увійти до НАТО… частинами - територіями, які не під окупацією. От уже ж ці "прості рішення", які завжди зрештою коштують дуже дорого, - зазначає Подоляк. Поширити

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен пропонує прийняти Україну до Альянсу без окупованих Росією територій.

Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до НАТО. Нам потрібна нова європейська архітектура безпеки, в якій Україна знаходиться в центрі НАТО, - заявляє Расмуссен. Поширити

При цьому колишній генсек НАТО запропонував провести процес приєднання України до Альянсу без тимчасово окупованих Росією територій.

На його думку, такий план членства України в НАТО нібито "не символізував би заморожування конфлікту з РФ, а натомість означав би рішучість попередити Росію, що вона не може перешкодити Україні приєднатися до Альянсу".

На переконання Подоляка, навіть таки розмови провокують Кремль на подальшу агресію.

По-перше, сама розмова про таку можливість явно провокує Росію на подальшу ескалацію, заохочує її до агресивної війни: "Ще трохи - і Україна зламається. Треба дорізати громадян, доатакувати ракетами". Це ж очевидно? Безперечно, - зазначає представник ОП. Поширити

Подоляк також зазначив, що не має ніяких гарантій навіть на те, що Росія погодиться на приєднання України до НАТО без окупованих територій.

Хто гарантує, що РФ не продовжить експансію після паузи, скориставшись фіктивною перервою для посилення своїх позицій? Нарешті, хто саме виступить гарантом недоторканності... умовної лінії розмежування? Чи теорія не передбачає практики? - питається представник ОП. Поширити

З огляду на все це, Подоляк наголосив на недоречності таких "дивовижних пропозицій.