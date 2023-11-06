В ОП осудили заявления западных стран об усталости от войны в Украине

В ОП отрицают усталость от войны и вероятность уступок РФ

По информации журналистов издания, руководитель ОП подверг резкой критике заявление премьер-министра Италии Джорджии Мелони об усталости многих на Западе от войны в Украине.

Даже если есть люди, испытывающие эту усталость, я уверен, что они не захотят проснуться завтра в мире, где будет меньше свободы и меньше безопасности, а последствия этого будут продолжаться десятилетиями... задумайтесь на минутку: если бы Великобритания в 1939 году почувствовала усталость Польши, или если бы США... почувствовали усталость от Британии, существовала бы такая вещь, как Польша сегодня, Великобритания или Европа, как мы ее видим сейчас? Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас. Это обязательно повторится, если эти люди с "усталостью" перестанут поддерживать Украину, - подчеркнул Ермак. Поделиться

Авторы материала отмечают, что украинское контрнаступление зашло в тупик, что породило прогнозы по заморозке развязанной Кремлем преступной войны, поскольку в Кремле надеются, что обострение ситуации на Ближнем Востоке и президентские выборы в США в следующем году отвлекут международное внимание от Украины.

Что говорят в ОП

Однако глава ОП отмечает, что Украина никогда не будет жить в режиме "замороженного конфликта".

Ермак подчеркнул, что заявления об усталости от войны ударят не только по Украине, но и по западным партнерам.

Говоря о необходимости поддерживать запасы снарядов и других боеприпасов через союзников в США и Европе, он признал возникающий дефицит.

Во время войны есть большой дефицит, и я думаю, что в наши дни невозможно покрыть 100% ваших войск или получить все, что вам нужно, потому что война есть война – вам всегда чего-то не хватает. Вот почему мы хотим увеличить внутреннее производство боеприпасов при поддержке наших союзников, – пояснил представитель ОП. Поделиться

При этом Ермак категорически отрицает заявления об отправке оружия из Украины боевикам ХАМАС.