Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подверг критике заявления некоторых западных политиков и высосодателей об общей усталости от развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
В ОП отрицают усталость от войны и вероятность уступок РФ
По информации журналистов издания, руководитель ОП подверг резкой критике заявление премьер-министра Италии Джорджии Мелони об усталости многих на Западе от войны в Украине.
Авторы материала отмечают, что украинское контрнаступление зашло в тупик, что породило прогнозы по заморозке развязанной Кремлем преступной войны, поскольку в Кремле надеются, что обострение ситуации на Ближнем Востоке и президентские выборы в США в следующем году отвлекут международное внимание от Украины.
Что говорят в ОП
Однако глава ОП отмечает, что Украина никогда не будет жить в режиме "замороженного конфликта".
Ермак подчеркнул, что заявления об усталости от войны ударят не только по Украине, но и по западным партнерам.
Говоря о необходимости поддерживать запасы снарядов и других боеприпасов через союзников в США и Европе, он признал возникающий дефицит.
При этом Ермак категорически отрицает заявления об отправке оружия из Украины боевикам ХАМАС.
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