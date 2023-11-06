В ОП засудили заяви західних країн про втому від війни в Україні

В ОП заперечують втому від війни та ймовірність поступок РФ

За інформацією журналістів видання, керівник ОП різко розкритикував заяву прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні про втому багатьох на Заході від війни в Україні.

Навіть якщо є люди, які відчувають цю втому, я впевнений, що вони не захочуть прокинутися завтра в світі, де буде менше свободи і менше безпеки, а наслідки цього триватимуть десятиліттями... задумайтеся на хвилинку: якби Великобританія в 1939 році відчула втому від Польщі, або якби США... відчули втому від Британії, існувала б така річ, як Польща сьогодні, Британія чи Європа, якою ми бачимо її зараз? Ми не могли дозволити собі втому ні тоді, ні зараз. Це обов'язково повториться, якщо ці люди з "втомою" перестануть підтримувати Україну, - наголосив Єрмак. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що український контрнаступ зайшов у глухий кут, що породило прогнози щодо замороження розв’язаної Кремлем злочинної війни, оскільки у Кремлі сподіваються, що загострення ситуації на Близькому Сході та президентські вибори в США у наступному році відвернуть міжнародну увагу від України.

Що кажуть в ОП

Однак глава ОП зазначає, що Україна ніколи не буде жити в режимі “замороженого конфлікту”.

Єрмак підкреслив, що заяви про втому від війни вдарять не тільки по Україні, а й по західних партнерах.

Говорячи про необхідність підтримувати запаси снарядів та інших боєприпасів через союзників у США та Європі, він визнав, що виникає певний дефіцит.

Під час війни є великий дефіцит, і я думаю, що в наші дні неможливо покрити 100% ваших військ або отримати все, що вам потрібно, тому що війна є війна - вам завжди чогось не вистачає. Ось чому ми хочемо збільшити внутрішнє виробництво боєприпасів за підтримки наших союзників, - пояснив представник ОП. Поширити

При цьому Єрмак категорично заперечує заяви про відправку зброї з України бойовикам ХАМАС.