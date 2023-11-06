В ОП засудили заяви західних країн про втому від війни в Україні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розкритикував заяви деяких західних політиків та висопосодавців про загальну втому від розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України.
В ОП заперечують втому від війни та ймовірність поступок РФ
За інформацією журналістів видання, керівник ОП різко розкритикував заяву прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні про втому багатьох на Заході від війни в Україні.
Автори матеріалу зазначають, що український контрнаступ зайшов у глухий кут, що породило прогнози щодо замороження розв’язаної Кремлем злочинної війни, оскільки у Кремлі сподіваються, що загострення ситуації на Близькому Сході та президентські вибори в США у наступному році відвернуть міжнародну увагу від України.
Що кажуть в ОП
Однак глава ОП зазначає, що Україна ніколи не буде жити в режимі “замороженого конфлікту”.
Єрмак підкреслив, що заяви про втому від війни вдарять не тільки по Україні, а й по західних партнерах.
Говорячи про необхідність підтримувати запаси снарядів та інших боєприпасів через союзників у США та Європі, він визнав, що виникає певний дефіцит.
При цьому Єрмак категорично заперечує заяви про відправку зброї з України бойовикам ХАМАС.
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