В ОПУ отреагировали на заявления о возможном введении западных войск в Украину

В Офисе президента Украины отреагировали на обсуждение Западом по поводу отправки своих войск в Украину. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что это указывает на осознание рисков по агрессии РФ.

Офис президента положительно отреагировал на слова западных политиков

Это свидетельствует, во-первых, об абсолютном осознании рисков, которые составляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия. Михаил Подоляк Советник председателя ОП

По словам советника, открытие дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как желание расставить правильные акценты, более ясно освещать риски.

Он также отметил, что на данном этапе важно ускорить поставки военной техники в Украину.

Неназванный представитель Белого дома, в свою очередь, сообщил Reuters, что США не планируют посылать свои войска или силы союзников для боевых действий в Украине.

Что в ЕС говорят о возможном введении западных войск в Украину

Недавно словацкий премьер Роберт Фицо официально подтвердил, что отдельные члены Евросоюза обсуждают, стоит ли заключать двусторонние соглашения о введении войск в Украину, чтобы помочь ей отразить российское вторжение.

Французский лидер Эммануэль Макрон после встречи в Париже допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников по этому вопросу.

После заявления Макрона, Германия, Чехия, Польша и Швеция заявили, что не рассматривают идею отправки своих военных в Украину.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, на сегодняшний день Альянс не планирует отправлять войска в Украину на фоне сообщений о том, что отдельные западные страны могут рассмотреть такую возможность индивидуально.