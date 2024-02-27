В ОПУ отреагировали на заявления о возможном введении западных войск в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

В ОПУ отреагировали на заявления о возможном введении западных войск в Украину

Подоляк
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Источник:  Reuters

В Офисе президента Украины отреагировали на обсуждение Западом по поводу отправки своих войск в Украину. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что это указывает на осознание рисков по агрессии РФ.

Офис президента положительно отреагировал на слова западных политиков

Это свидетельствует, во-первых, об абсолютном осознании рисков, которые составляет для Европы милитаристская, агрессивная Россия.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Советник председателя ОП

По словам советника, открытие дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как желание расставить правильные акценты, более ясно освещать риски.

Он также отметил, что на данном этапе важно ускорить поставки военной техники в Украину.

Неназванный представитель Белого дома, в свою очередь, сообщил Reuters, что США не планируют посылать свои войска или силы союзников для боевых действий в Украине.

Что в ЕС говорят о возможном введении западных войск в Украину

Недавно словацкий премьер Роберт Фицо официально подтвердил, что отдельные члены Евросоюза обсуждают, стоит ли заключать двусторонние соглашения о введении войск в Украину, чтобы помочь ей отразить российское вторжение.

Французский лидер Эммануэль Макрон после встречи в Париже допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников по этому вопросу.

После заявления Макрона, Германия, Чехия, Польша и Швеция заявили, что не рассматривают идею отправки своих военных в Украину.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, на сегодняшний день Альянс не планирует отправлять войска в Украину на фоне сообщений о том, что отдельные западные страны могут рассмотреть такую возможность индивидуально.

НАТО, как альянс, оказывает Украине лишь нелетальную помощь и поддержку, такую как медикаменты, обмундирование и зимнее снаряжение. А вот члены Североатлантического союза направляют оружие и боеприпасы на двусторонней основе или группами, — добавил Столтенберг.

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