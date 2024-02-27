В ОПУ відреагували на заяви про можливе введення західних військ в Україну

В Офісі президента України відреагували на обговорення Заходом щодо відправки своїх військ в Україну. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що це вказує на усвідомлення ризиків щодо агресії РФ.

Офіс президента позитивно відреагував на слова західних політиків

Це свідчить, по-перше, про абсолютне усвідомлення ризиків, які становить для Європи мілітаристська, агресивна Росія. Михайло Подоляк Радник голови ОП

За словами радника, відкриття дискусії про можливість прямої підтримки України збройними силами слід розглядати як бажання розставити правильні акценти, більш чітко висвітлити ризики.

Він також зазначив, що на даному етапі важливо прискорити поставки військової техніки в Україну.

Неназваний представник Білого дому, у свою чергу, повідомив Reuters, що США не планують надсилати свої війська чи сили союзників для бойових дій в Україні.

Що в ЄС кажуть про можливе введення західних військ в Україну

Нещодавно словацький прем'єр Роберт Фіцо офіційно підтвердив, що окремі члени Євросоюзу наразі обговорюють, чи варто укладати двосторонні угоди про введення військ в Україну, щоб допомогти їй відбити російське вторгнення.

Французький лідер Еммануель Макрон після зустрічі в Парижі допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Після заяви Макрона, Німеччина, Чехія, Польща та Швеція заявили, що не розглядають ідею відправлення своїх військових в Україну.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, станом на сьогодні Альянс не планує відправляти війська в Україну на тлі повідомлень про те, що окремі західні країни можуть розглянути таку можливість індивідуально.