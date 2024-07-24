В ОСГВ "Хортица" раскрыли детали трагедии в одном из подразделений Харьковщины

24 июля в Харьковской области в одном из подразделений ОСГВ "Хортица" военнослужащими на основе личных взаимоотношений было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы трое военных погибли, еще четверо получили ранения.

Трагедия в одном из подразделений ОСГВ "Хортица": что известно

Раненые военнослужащие были оперативно доставлены в Военно-медицинский клинический центр, где им предоставляется вся неотложная медицинская помощь. Состояние раненых тяжелое. Поделиться

На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы.

Руководством принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных случаев, — сообщили в ОСУВ “Хортица”.

ВСУ не хватает пехотинцев

Об этом сообщает спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Бригады обновляются, рекрутинг работает. Однако, конечно же, не хватает в последнее время, в том числе простых военных, простых солдат, простых пехотинцев. Это в большинстве подразделений в Вооруженных силах Украины. Поделиться

Поэтому, по его словам, сейчас активно медиа и не медиа работает компания по рекрутингу, по набору личного состава.

Ведь простые стрелки, простые водители, простые пехотинцы нужны каждому подразделению и сейчас нужны как раз на линии боевого столкновения, где не хватает личного состава. Ведь враг нас преобладает в количестве и только этим может использовать преимущество на линии боевого столкновения. Хотя мы их и уничтожаем, они все набирают новых и новых новобранцев и бывших заключенных.

Спикер добавил, что украинские военные преобладают врага тем, что уничтожают его в немалых количествах.