В ОСГВ "Хортица" раскрыли детали трагедии в одном из подразделений Харьковщины

24 июля в Харьковской области в одном из подразделений ОСГВ "Хортица" военнослужащими на основе личных взаимоотношений было применено огнестрельное оружие. В результате стрельбы трое военных погибли, еще четверо получили ранения.
Главные тезисы
- В результате стрельбы в ОСГВ “Хортица” погибли трое военных, а еще четверо были ранены из-за применения огнестрельного оружия на основе личных взаимоотношений.
- Раненые военнослужащие были доставлены в медицинский центр, где им оказывается соответствующая помощь, но их состояние оценивается как тяжелое.
- Руководством ОСГВ “Хортица” принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
Трагедия в одном из подразделений ОСГВ "Хортица": что известно
На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы.
Руководством принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных случаев, — сообщили в ОСУВ “Хортица”.
ВСУ не хватает пехотинцев
Об этом сообщает спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
Поэтому, по его словам, сейчас активно медиа и не медиа работает компания по рекрутингу, по набору личного состава.
Ведь простые стрелки, простые водители, простые пехотинцы нужны каждому подразделению и сейчас нужны как раз на линии боевого столкновения, где не хватает личного состава. Ведь враг нас преобладает в количестве и только этим может использовать преимущество на линии боевого столкновения. Хотя мы их и уничтожаем, они все набирают новых и новых новобранцев и бывших заключенных.
Спикер добавил, что украинские военные преобладают врага тем, что уничтожают его в немалых количествах.
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