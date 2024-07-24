В ОСУВ "Хортиця" розкрили деталі трагедії в одному з підрозділів на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

В ОСУВ "Хортиця" розкрили деталі трагедії в одному з підрозділів на Харківщині

ОСУВ "Хортиця"
ЗСУ

24 липня у Харківській області в одному із підрозділів ОСУВ “Хортиця" військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини троє військових загинуло, ще четверо отримали поранення.

Головні тези:

  • Трагедія у підрозділі ОСУВ “Хортиця” на Харківщині: загибель трьох військових та поранення чотирьох.
  • Військовослужбовців доставлено до медичного центру, де їм надають відповідну допомогу.
  • На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.

Трагедія в одному з підрозділів ОСУВ “Хортиця”: що відомо

Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених — важкий.

На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.

Керівництвом вживаються всі необхідні заходи, задля недопущення надалі подібних випадків, — повідомили в ОСУВ “Хортиця”.

ЗСУ не вистачає піхотинців

Про це повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Бригади оновлюються, рекрутинг працює. Однак, звісно ж, не вистачає останнім часом, зокрема простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у Збройних силах України.

Тому, за його словами, зараз активно медійно і не медійно працює компанія з рекрутингу, з набору особового складу.

Адже прості стрільці, прості водії, прості піхотинці потрібні кожному підрозділу і потрібні зараз якраз на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу. Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених.

Речник додав, що українські військові натомість переважають ворога тим, що знищують його у чималих кількостях.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ОСУВ "Хортиця" назвали шалені втрати армії РФ у боях за Часів Яр
Військовий ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ОСУВ "Хортиця" наголосили на контрольованості ситуації в районі Торецька
Торецьк
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ОСУВ "Хортиця" описали ситуацію на Торецькому напрямку фронту
Торецьк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?