В ОСУВ "Хортиця" розкрили деталі трагедії в одному з підрозділів на Харківщині

24 липня у Харківській області в одному із підрозділів ОСУВ “Хортиця" військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини троє військових загинуло, ще четверо отримали поранення.
Головні тези:
- Трагедія у підрозділі ОСУВ “Хортиця” на Харківщині: загибель трьох військових та поранення чотирьох.
- Військовослужбовців доставлено до медичного центру, де їм надають відповідну допомогу.
- На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.
Трагедія в одному з підрозділів ОСУВ “Хортиця”: що відомо
На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.
Керівництвом вживаються всі необхідні заходи, задля недопущення надалі подібних випадків, — повідомили в ОСУВ “Хортиця”.
ЗСУ не вистачає піхотинців
Про це повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
Тому, за його словами, зараз активно медійно і не медійно працює компанія з рекрутингу, з набору особового складу.
Адже прості стрільці, прості водії, прості піхотинці потрібні кожному підрозділу і потрібні зараз якраз на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу. Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених.
Речник додав, що українські військові натомість переважають ворога тим, що знищують його у чималих кількостях.
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