В ОСУВ "Хортиця" розкрили деталі трагедії в одному з підрозділів на Харківщині

24 липня у Харківській області в одному із підрозділів ОСУВ “Хортиця" військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини троє військових загинуло, ще четверо отримали поранення.

Трагедія в одному з підрозділів ОСУВ “Хортиця”: що відомо

Поранених військовослужбовців було оперативно доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається вся невідкладна медична допомога. Стан поранених — важкий. Поширити

На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.

Керівництвом вживаються всі необхідні заходи, задля недопущення надалі подібних випадків, — повідомили в ОСУВ “Хортиця”.

ЗСУ не вистачає піхотинців

Про це повідомляє речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Бригади оновлюються, рекрутинг працює. Однак, звісно ж, не вистачає останнім часом, зокрема простих військових, простих солдатів, простих піхотинців. Це у більшості підрозділів, які є у Збройних силах України. Поширити

Тому, за його словами, зараз активно медійно і не медійно працює компанія з рекрутингу, з набору особового складу.

Адже прості стрільці, прості водії, прості піхотинці потрібні кожному підрозділу і потрібні зараз якраз на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу. Адже ворог нас переважає у кількості й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених.

Речник додав, що українські військові натомість переважають ворога тим, що знищують його у чималих кількостях.