Конгрессмены из Демократической партии в Палате представителей отказались рассматривать предложенный республиканцами так называемый альтернативный проект помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Что известно о позиции Демократической партии по альтернативному проекту помощи Украине
По словам лидера Демократической партии в Палате представителей Хакима Джеффриса, демократы не будут голосовать за альтернативный проект помощи Украине, предложенный частью представителей Республиканской партии.
Он отметил, что единственный путь обеспечить потребности американского народа в нацбезопасности – вынести на голосование законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов.
Джеффрис также подчеркнул, что в случае рассмотрения одобренного Сенатом законопроекта помощи Украине в Палате представителей, он получает необходимые 300 голосов для одобрения.
Лидер демократов в нижней палате Конгресса также рассказал, что его фракция не поддержит альтернативный законопроект с помощью Украины от республиканцев, не содержащий гуманитарной помощи.
Даст ли одобрение помощи от США возможность Украине подготовить новое контрнаступление
По словам военного аналитика и ветерана развязанной Россией преступной войны против Украины Олега Симороза в комментарии журналистам OBOZ.UA, одобрение США военной помощи и получение боеприпасов от европейских партнеров очень важно, однако вряд ли позволит Украине провести решительное контрнаступление.
По его мнению, говорить о решительном контрнаступлении можно будет только тогда, когда Украина наладит собственное производство 155-мм артиллерийских боеприпасов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-