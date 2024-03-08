В Палате представителей выступили против альтернативного проекта помощи Украине
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Политика
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В Палате представителей выступили против альтернативного проекта помощи Украине

Конгресс США
Джо Байден
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Конгрессмены из Демократической партии в Палате представителей отказались рассматривать предложенный республиканцами так называемый альтернативный проект помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Что известно о позиции Демократической партии по альтернативному проекту помощи Украине

По словам лидера Демократической партии в Палате представителей Хакима Джеффриса, демократы не будут голосовать за альтернативный проект помощи Украине, предложенный частью представителей Республиканской партии.

Он отметил, что единственный путь обеспечить потребности американского народа в нацбезопасности – вынести на голосование законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов.

Джеффрис также подчеркнул, что в случае рассмотрения одобренного Сенатом законопроекта помощи Украине в Палате представителей, он получает необходимые 300 голосов для одобрения.

Пора для республиканцев в Палате представителей поддержать интересы нацбезопасности американского народа и порвать с пропутинскими экстремистами MAGA в их партии, - отмечает лидер Демократической партии в Палате представителей.

Лидер демократов в нижней палате Конгресса также рассказал, что его фракция не поддержит альтернативный законопроект с помощью Украины от республиканцев, не содержащий гуманитарной помощи.

Даст ли одобрение помощи от США возможность Украине подготовить новое контрнаступление

По словам военного аналитика и ветерана развязанной Россией преступной войны против Украины Олега Симороза в комментарии журналистам OBOZ.UA, одобрение США военной помощи и получение боеприпасов от европейских партнеров очень важно, однако вряд ли позволит Украине провести решительное контрнаступление.

Да, военная помощь Соединенных Штатов, наших западных партнеров действительно важна, но военная наука говорит о том, что для проведения наступательных действий твои силы должны преобладать силы врага по меньшей мере в три раза. Это касается и артиллерии и человеческого ресурса. Поэтому у меня нет такого оптимизма даже после того, как нам дадут больше снарядов. Ведь я понимаю, что эта цифра должна быть значительно больше, чем сейчас, – объясняет Симороз.

По его мнению, говорить о решительном контрнаступлении можно будет только тогда, когда Украина наладит собственное производство 155-мм артиллерийских боеприпасов.

То, что давали наши партнеры, было существенной помощью, но, к сожалению, очень часто это не давало возможности снять ограничения для нашей артиллерии. Надо понимать, что мы не на том уровне, на котором должны быть, в смысле оборонно-промышленного комплекса. Возможно, мы должны снять средства с каких-то неприоритетных объектов финансирования, отраслей и, наконец, сказать себе правду: пора усиливать армию. Возможно, раньше этого было достаточно, но сейчас недостаточно. Мы видим это по фронту, – подчеркивает аналитик.

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