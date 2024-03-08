Конгресмени з Демократичної партії у Палаті представників відмовились розглядати запропонований республіканцями так званий альтернативний проект допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Що відомо про позицію Демократичної партії щодо альтернативного проекту допомоги Україні

За словами лідера Демократичної партії у Палаті представників Хакіма Джеффріса, демократи не будуть голосувати за альтернативний проект допомоги Україні, запропонований частиною представників Республіканської партії.

Він зазначив, що єдиний шлях забезпечити потреби американського народу в нацбезпеці - винести на голосування законопроект за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів.

Джеффріс також підкреслив, що у разі розгляду схваленого Сенатом законопроекту допомоги Україні у Палаті представників, він отримує необхідні 300 голосів для схвалення.

Настав час для республіканців у Палаті представників підтримати інтереси нацбезпеки американського народу та порвати з пропутінськими екстремістами MAGA у їхній партії, - зазначає лідер Демократичної партії у Палаті представників. Поширити

Лідер демократів у нижній палаті Конгресу також розповів, що його фракція не підтримає альтернативного законопроекту з допомогою Україні від республіканців, який не містить гуманітарної допомоги.

Чи дасть схвалення допомоги від США змогу Україні підготувати новий контрнаступ

За словами військового аналітика та ветерана розв’язаної Росією злочинної війни проти України Олега Симороза у коментарі журналістам OBOZ.UA, схвалення США військової допомоги та отримання боєприпасів від європейських партнерів є дуже важливим, однак навряд-чи дозволить Україні провести рішучий контрнаступ.

Так, військова допомога Сполучених Штатів, наших західних партнерів дійсно важлива, але військова наука говорить про те, що для проведення наступальних дій твої сили мають переважати сили ворога щонайменше втричі. Це стосується і артилерії, і людського ресурсу. Тому я не маю такого оптимізму навіть після того, як нам дадуть більше снарядів. Адже я розумію, що ця цифра має бути значно більшою, ніж зараз, - пояснює Симороз. Поширити

На його думку, говорити про рішучий контрнаступ можна буде лише тоді, коли Україна налагодить власне виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів.