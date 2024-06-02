В Париже нашли гробы с провокационными надписями о французских солдатах в Украине

У Эйфелевой башни в Париже нашли пять гробов с французскими флагами и надписью «Французские солдаты в Украине». Правоохранители задержали троих подозреваемых.

Правоохранители задержали троих подозреваемых из-за антиукраинской провокации в Париже

Три человека оставили пять гробов в натуральную величину на набережной Бранли у подножия Эйфелевой башни, в гробах был гипс. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники.

По словам источника, задержанный неподалеку водитель фургона, который и перевозил гробы, заявил полиции, что ему заплатили 40 евро за то, чтобы он провез двух других подозреваемых и их груз.

Правоохранители разыскали еще двух фигурантов позже в субботу на другом конце города - автовокзале Берси, где они собирались сесть на рейс в Берлин.

Среди подозреваемых – болгарин, украинец и немец. Их заключили под стражу.

Инцидент расследуют как возможное вмешательство иностранного государства в дела Франции.

Макрон создает коалицию для отправки военных инструкторов в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон собирает коалицию стран, готовых отправить собственных военных инструкторов в Украину для проведения учений украинских военных.

Предложение Макрона предусматривает, что французские солдаты будут тренировать украинский персонал для выполнения таких задач как разминирование или ремонт и обслуживание военной техники. Это может привести к привлечению десятков или сотен военных, говорится в материале. Поделиться

По информации издания, Макрон объявил о планах отправки военных инструкторов в Украину еще в феврале этого года.