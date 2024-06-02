В Париже нашли гробы с провокационными надписями о французских солдатах в Украине

У Эйфелевой башни в Париже нашли пять гробов с французскими флагами и надписью «Французские солдаты в Украине». Правоохранители задержали троих подозреваемых.
Правоохранители задержали троих подозреваемых из-за антиукраинской провокации в Париже
Три человека оставили пять гробов в натуральную величину на набережной Бранли у подножия Эйфелевой башни, в гробах был гипс. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники.
По словам источника, задержанный неподалеку водитель фургона, который и перевозил гробы, заявил полиции, что ему заплатили 40 евро за то, чтобы он провез двух других подозреваемых и их груз.
Правоохранители разыскали еще двух фигурантов позже в субботу на другом конце города - автовокзале Берси, где они собирались сесть на рейс в Берлин.
Среди подозреваемых – болгарин, украинец и немец. Их заключили под стражу.
Инцидент расследуют как возможное вмешательство иностранного государства в дела Франции.
Макрон создает коалицию для отправки военных инструкторов в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон собирает коалицию стран, готовых отправить собственных военных инструкторов в Украину для проведения учений украинских военных.
По информации издания, Макрон объявил о планах отправки военных инструкторов в Украину еще в феврале этого года.
Париж уже некоторое время работает с украинцами над этим вопросом. Преобладает мнение, что это технически имеет смысл... Но это не будет инициативой НАТО.
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