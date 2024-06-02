В Париже нашли гробы с провокационными надписями о французских солдатах в Украине
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Париже нашли гробы с провокационными надписями о французских солдатах в Украине

Франция
Читати українською
Источник:  Le Monde

У Эйфелевой башни в Париже нашли пять гробов с французскими флагами и надписью «Французские солдаты в Украине». Правоохранители задержали троих подозреваемых.

Правоохранители задержали троих подозреваемых из-за антиукраинской провокации в Париже

Три человека оставили пять гробов в натуральную величину на набережной Бранли у подножия Эйфелевой башни, в гробах был гипс. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники.

По словам источника, задержанный неподалеку водитель фургона, который и перевозил гробы, заявил полиции, что ему заплатили 40 евро за то, чтобы он провез двух других подозреваемых и их груз.

Правоохранители разыскали еще двух фигурантов позже в субботу на другом конце города - автовокзале Берси, где они собирались сесть на рейс в Берлин.

Среди подозреваемых – болгарин, украинец и немец. Их заключили под стражу.

Инцидент расследуют как возможное вмешательство иностранного государства в дела Франции.

Макрон создает коалицию для отправки военных инструкторов в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон собирает коалицию стран, готовых отправить собственных военных инструкторов в Украину для проведения учений украинских военных.

Предложение Макрона предусматривает, что французские солдаты будут тренировать украинский персонал для выполнения таких задач как разминирование или ремонт и обслуживание военной техники. Это может привести к привлечению десятков или сотен военных, говорится в материале.

По информации издания, Макрон объявил о планах отправки военных инструкторов в Украину еще в феврале этого года.

Париж уже некоторое время работает с украинцами над этим вопросом. Преобладает мнение, что это технически имеет смысл... Но это не будет инициативой НАТО.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон добился снятия части санкций против РФ — Reuters
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон создает коалицию для отправки военных инструкторов в Украину
Эммануэль Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Приглашения не будет. Макрон снова унизил Путина и всю Россию
Макрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?