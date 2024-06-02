У Парижі знайшли труни з провокативними написами про французьких солдатів в Україні
Категорія
Події
Дата публікації

У Парижі знайшли труни з провокативними написами про французьких солдатів в Україні

Франція
Джерело:  Le Monde

Біля Ейфелевої вежі в Парижі знайшли п’ять трун із французькими прапорами та написом «Французькі солдати в Україні». Правоохоронці затримали трьох підозрюваних. 

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних через антиукраїнську провокацію у Парижі

Троє людей залишили п’ять трун у натуральну величину на набережній Бранлі біля підніжжя Ейфелевої вежі, у домовинах був гіпс. Про це повідомило AFP із посиланням на джерела.

За словами джерела, затриманий неподалік водій фургона, який і перевозив труни, заявив поліції, що йому заплатили 40 євро за те, щоб він провіз двох інших підозрюваних та їхній вантаж.

Правоохоронці розшукали ще двох фігурантів пізніше в суботу на іншому кінці міста — автовокзалі Берсі, де вони збиралися сісти на рейс до Берліна.

Серед підозрюваних — болгарин, українець та німець. Їх взяли під варту.

Інцидент розслідують як можливе втручання іноземної держави у справи Франції.

Макрон створює коаліцію для відправки військових інструкторів в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон збирає коаліцію країн, які готові будуть відправити власних військових інструкторів в Україну для проведення навчань українських військових. 

Пропозиція Макрона передбачає, що французькі солдати тренуватимуть український персонал для виконання таких завдань, як розмінування або ремонт і обслуговування військової техніки. Це може призвести до залучення десятків або сотень військових, — зазначається у матеріалі.

За інформацією видання, Макрон оголосив про плани щодо відправки військових інструкторів до України ще у лютому цього року.

Париж вже деякий час працює з українцями над цим питанням. Переважає думка, що технічно це має сенс... Але це не буде ініціативою НАТО.

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