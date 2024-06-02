У Парижі знайшли труни з провокативними написами про французьких солдатів в Україні

Біля Ейфелевої вежі в Парижі знайшли п’ять трун із французькими прапорами та написом «Французькі солдати в Україні». Правоохоронці затримали трьох підозрюваних.
Правоохоронці затримали трьох підозрюваних через антиукраїнську провокацію у Парижі
Троє людей залишили п’ять трун у натуральну величину на набережній Бранлі біля підніжжя Ейфелевої вежі, у домовинах був гіпс. Про це повідомило AFP із посиланням на джерела.
За словами джерела, затриманий неподалік водій фургона, який і перевозив труни, заявив поліції, що йому заплатили 40 євро за те, щоб він провіз двох інших підозрюваних та їхній вантаж.
Правоохоронці розшукали ще двох фігурантів пізніше в суботу на іншому кінці міста — автовокзалі Берсі, де вони збиралися сісти на рейс до Берліна.
Серед підозрюваних — болгарин, українець та німець. Їх взяли під варту.
Інцидент розслідують як можливе втручання іноземної держави у справи Франції.
Макрон створює коаліцію для відправки військових інструкторів в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон збирає коаліцію країн, які готові будуть відправити власних військових інструкторів в Україну для проведення навчань українських військових.
За інформацією видання, Макрон оголосив про плани щодо відправки військових інструкторів до України ще у лютому цього року.
Париж вже деякий час працює з українцями над цим питанням. Переважає думка, що технічно це має сенс... Але це не буде ініціативою НАТО.
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