У Парижі знайшли труни з провокативними написами про французьких солдатів в Україні

Біля Ейфелевої вежі в Парижі знайшли п’ять трун із французькими прапорами та написом «Французькі солдати в Україні». Правоохоронці затримали трьох підозрюваних.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних через антиукраїнську провокацію у Парижі

Троє людей залишили п’ять трун у натуральну величину на набережній Бранлі біля підніжжя Ейфелевої вежі, у домовинах був гіпс. Про це повідомило AFP із посиланням на джерела.

За словами джерела, затриманий неподалік водій фургона, який і перевозив труни, заявив поліції, що йому заплатили 40 євро за те, щоб він провіз двох інших підозрюваних та їхній вантаж.

Правоохоронці розшукали ще двох фігурантів пізніше в суботу на іншому кінці міста — автовокзалі Берсі, де вони збиралися сісти на рейс до Берліна.

Серед підозрюваних — болгарин, українець та німець. Їх взяли під варту.

Інцидент розслідують як можливе втручання іноземної держави у справи Франції.

Макрон створює коаліцію для відправки військових інструкторів в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон збирає коаліцію країн, які готові будуть відправити власних військових інструкторів в Україну для проведення навчань українських військових.

Пропозиція Макрона передбачає, що французькі солдати тренуватимуть український персонал для виконання таких завдань, як розмінування або ремонт і обслуговування військової техніки. Це може призвести до залучення десятків або сотень військових, — зазначається у матеріалі. Поширити

За інформацією видання, Макрон оголосив про плани щодо відправки військових інструкторів до України ще у лютому цього року.