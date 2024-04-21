В Пентагоне рассматривают отправку в Украину дополнительных военных советников

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки в Украину дополнительных военных советников.
Почему США могут отправить в Украину дополнительных военных советников
Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что советники не будут выполнять боевой роли, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы.
Райдер добавил, что Управление выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии, небоевые.
Количество персонала в ODC не раскрывается из соображений безопасности.
Анонимные источники сообщили Politico, что задача Управления — наблюдение за вооружением, которое отправляет США Украина.
Два американских чиновника заявили, что ODC будет обеспечивать безопасность посольства. Их количество может достигать 60.
Эти сотрудники помогают осуществлять надзор и обеспечивать безопасность посольства. Пока неясно, сколько дополнительных американских военнослужащих будет в конечном итоге направлено в Украину. Но их количество может возрасти до 60, заявили источники Politico.
Помощь США Украине
20 апреля Палата представителей США приняла помощь Украине. Общий размер законопроекта о помощи Украине составляет 60,84 млрд долларов.
Президент США Джо Байден призвал Сенат быстро направить законопроект на подпись.
Как известно, после этого законопроект сразу передадут на рассмотрение Сената как изменения в сенатский законопроект о международной помощи США HR.815, который был принят еще 2 месяца назад.
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