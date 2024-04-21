В Пентагоне рассматривают отправку в Украину дополнительных военных советников

Почему США могут отправить в Украину дополнительных военных советников

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что советники не будут выполнять боевой роли, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы.

В течение всего конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало присутствие США в Украине по мере изменения условий безопасности. Мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве. Патрик Райдер Спикер Пентагона

Райдер добавил, что Управление выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии, небоевые.

В Управлении оборонного сотрудничества работают исключительно сотрудники Министерства обороны, оно встроено в посольство США, подчиняясь начальнику миссии, как и остальное посольство, — заявил Райдер. Поделиться

Количество персонала в ODC не раскрывается из соображений безопасности.

Анонимные источники сообщили Politico, что задача Управления — наблюдение за вооружением, которое отправляет США Украина.

Дополнительные войска будут поддерживать усилия по материально-техническому обеспечению и надзору за оружием, которое США отправляют Украине. Новый контингент также поможет украинским военным с обслуживанием вооружения, сообщили источники. Поделиться

Два американских чиновника заявили, что ODC будет обеспечивать безопасность посольства. Их количество может достигать 60.

Эти сотрудники помогают осуществлять надзор и обеспечивать безопасность посольства. Пока неясно, сколько дополнительных американских военнослужащих будет в конечном итоге направлено в Украину. Но их количество может возрасти до 60, заявили источники Politico.

Помощь США Украине

20 апреля Палата представителей США приняла помощь Украине. Общий размер законопроекта о помощи Украине составляет 60,84 млрд долларов.

Президент США Джо Байден призвал Сенат быстро направить законопроект на подпись.

Как известно, после этого законопроект сразу передадут на рассмотрение Сената как изменения в сенатский законопроект о международной помощи США HR.815, который был принят еще 2 месяца назад.