У Пентагоні розглядають відправку до України додаткових військових радників
Категорія
Україна
Дата публікації

У Пентагоні розглядають відправку до України додаткових військових радників

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Джерело:  Politico

Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправки до України додаткових військових радників.

Чому США можуть відправити в Україну додаткових військових радників

Спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що радники не виконуватимуть бойової ролі, а консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд та збройні сили.

Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало присутність США в Україні у міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість надсилання кількох додаткових радників для посилення Управління оборонної співпраці (ODC) при посольстві.

Патрік Райдер

Патрік Райдер

Спікер Пентагону

Райдер додав, що Управління виконує різні консультативні та допоміжні місії, які є небойовими.

В Управлінні оборонної співпраці працюють виключно співробітники Міністерства оборони, вона вбудована в посольство США, підкоряючись начальнику місії, як і решта посольства, — заявив Райдер.

Кількість персоналу в ODC не розкривається з міркувань безпеки.

Анонімні джерела повідомили Politico, що завдання Управління — спостереження за озброєнням, яке відправляє США Україна.

Додаткові війська підтримуватимуть зусилля щодо матеріально-технічного забезпечення та нагляду за зброєю, яку США відправляють Україні. Новий контингент також допоможе українським військовим з обслуговуванням озброєння, — повідомили джерела.

Два американські чиновники заявили, що ODC буде забезпечувати безпеку посольства. Їхня кількість може досягати 60.

Ці співробітники допомагають здійснювати нагляд та забезпечувати безпеку посольства. Поки що неясно, скільки додаткових американських військовослужбовців зрештою буде направлено в Україну. Але їх кількість може зрости до 60, заявили джерела Politico.

Допомога США Україні

20 квітня Палата представників США схвалила допомогу Україні. Загальний розмір законопроекту допомоги Україні становить 60,84 млрд доларів.

Президент США Джо Байден закликав Сенат швидко направити законопроект йому на підпис.

Як відомо, після цього законопроєкт одразу передадуть на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був ухвалений ще 2 місяці тому.

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