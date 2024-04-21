У Пентагоні розглядають відправку до України додаткових військових радників

Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправки до України додаткових військових радників.
Чому США можуть відправити в Україну додаткових військових радників
Спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що радники не виконуватимуть бойової ролі, а консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд та збройні сили.
Райдер додав, що Управління виконує різні консультативні та допоміжні місії, які є небойовими.
Кількість персоналу в ODC не розкривається з міркувань безпеки.
Анонімні джерела повідомили Politico, що завдання Управління — спостереження за озброєнням, яке відправляє США Україна.
Два американські чиновники заявили, що ODC буде забезпечувати безпеку посольства. Їхня кількість може досягати 60.
Ці співробітники допомагають здійснювати нагляд та забезпечувати безпеку посольства. Поки що неясно, скільки додаткових американських військовослужбовців зрештою буде направлено в Україну. Але їх кількість може зрости до 60, заявили джерела Politico.
Допомога США Україні
20 квітня Палата представників США схвалила допомогу Україні. Загальний розмір законопроекту допомоги Україні становить 60,84 млрд доларів.
Президент США Джо Байден закликав Сенат швидко направити законопроект йому на підпис.
Як відомо, після цього законопроєкт одразу передадуть на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був ухвалений ще 2 місяці тому.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-