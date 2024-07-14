В первый раз в истории. Украинские пятиборцы получили три награды на Евро в Будапеште

Чемпионат проходил в венгерском Будапеште в преддверии Олимпийских игр-2024.

Украинец стал чемпионом Европы по пятиборью среди мужчин

Украинская сборная по современному пятиборью завоевала три медали на Евро-2024. Чемпионом Европы среди мужчин стал Александр Товкай.

Как известно, чемпионат проходил в венгерском Будапеште в преддверии Олимпийских игр-2024. Там разыгрывали медали в личном зачете среди мужчин и женщин, эстафетов. Кроме того, на соревнованиях определили лучших в командном зачете.

Так, известно, что в личном старте среди мужчин в финал вышли три украинца - Александр Товкай, Юрий Ковальчук и Гордей Березняков.

Первый одержал победу. В финале он выиграл соревнования по фехтованию и удержал преимущество до самого финиша, чем завоевал "золото". Он стал первым в истории Украины чемпионом Европы в современном пятиборье среди мужчин.

Также благодаря результатам украинцев в финале наша сборная стала серебряным призером Евро-2024 в командных соревнованиях. Украинцы уступили только итальянцам.

Что касается женщин, то украинкам не удалось выйти в финал в личных соревнованиях, а в эстафете они стали восьмыми. А в командном зачете Украина среди женщин финишировала шестой.

Евробаскет 2024. Сборная Украины обыграла Молдову

Мужская сборная Украины по баскетболу провела второй матч на Евробаскете U-20.

Это вторая победа нашей команды на турнире. На старте чемпионата Европы сборная Украины обыграла Армению (93:60), а Молдова уступила сборной Швеции (35:114).

Самым эффективным игроком в составе сборной Украины стал форвард Даниил Сипало, у которого дабл-дабл – 16 очков и 15 подборов. Лучшим бомбардиром стал Максим Кличко, набравший 17 очков.

Украина - Молдова - 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)

В третьей игре группового раунда Украина будет противостоять Швеции. Матч состоится 14 июля в 14.30 по киевскому времени.

Соперниками украинской сборной на Евробаскете будут Швеция, Венгрия, Армения, Косово и Молдова. Три лучшие команды в дивизионе попадут в Дивизион А.