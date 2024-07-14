Уперше в історії. Українські п'ятиборці отримали три нагороди на Євро у Будапешті

Чемпіонат проходив в угорському Будапешті напередодні Олімпійських ігор-2024.
Головні тези:
- Українські п'ятиборці здобули три нагороди на Євро-2024 у Будапешті.
- Чемпіоном Європи у сучасному п'ятиборстві серед чоловіків став Олександр Товкай.
- Збірна України посіла друге місце на командних змаганнях Євро-2024 у Будапешті.
- Збірна України з баскетболу на Євробаскеті U-20 здобула другу перемогу, обігравши Молдову з вражаючим рахунком 83:48.
Українець став чемпіоном Європи з п‘ятиборсва серед чоловіків
Українська збірна з сучасного п'ятиборства завоювала три медалі на Євро-2024. Чемпіоном Європи серед чоловіків став Олександр Товкай.
Як відомо, чемпіонат проходив в угорському Будапешті напередодні Олімпійських ігор-2024. Там розігрували медалі в особистому заліку серед чоловіків та жінок, естафетах. Крім того, на змаганнях визначили найкращих у командному заліку.
Так, відомо, що в особистому старті серед чоловіків до фіналу вийшли три українці — Олександр Товкай, Юрій Ковальчук та Гордій Березняков.
Перший здобув перемогу. У фіналі він виграв змагання з фехтування і втримав перевагу до самого фінішу, чим завоював "золото". Він став першим в історії України чемпіоном Європи у сучасному пʼятиборстві серед чоловіків.
Також завдяки результатам українців у фіналі, наша збірна стала срібним призером Євро-2024 у командних змаганнях. Українці поступились лише італійцям.
Щодо жінок, то українкам не вдалося вийти у фінал в особистих змаганнях, а в естафеті вони стали восьмими. А в командному заліку Україна серед жінок фінішувала шостою.
Євробаскет 2024. Збірна України обіграла Молдову
Чоловіча збірна України з баскетболу провела другий матч на Євробаскеті U-20.
Це друга перемога нашої команди на турнірі. На старті чемпіонату Європи збірна Україна обіграла Вірменію (93:60), а Молдова поступилась збірній Швеції (35:114).
Найефективнішим гравцем у складі збірної України став форвард Данііл Сипало, у якого дабл-дабл — 16 очок та 15 підбирань. Найкращим бомбардиром став Максим Кличко, який набрав 17 очок.
Україна — Молдова — 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)
У третій грі групового раунду Україна протистоятиме Швеції. Матч відбудеться 14 липня о 14:30 за київським часом.
Суперниками української збірної на Євробаскеті будуть Швеція, Угорщина, Вірменія, Косово та Молдова. Три найкращі команди в дивізіоні потраплять до Дивізіону А.
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