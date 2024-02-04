В правительстве Польши анонсировали ужесточение контроля на границе с Украиной. Варшава хочет активизировать проверки товаров, уезжающих из Украины.
В Польше анонсировали усиление контроля и активизацию проверок на границе с Украиной
Глава польского ведомства Чеслав Секерский провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медика". Ранее он посетил КПП "Корчева" на границе с Украиной.
Секерский анонсирует усиление контроля и активизацию проверок.
Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак также второй день подряд инспектирует пограничные пункты. Сегодня он посетил КПП "Ягодин-Дорогуск", а вчера побывал в Грубешуве.
Он отметил, что наблюдает за проверками ввозимых из Украины сельхозтоваров.
Колодзейчак также опубликовал фото некачественной замороженной малины, которую развернули на границе.
Блокада украинской границы
Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.
6 января польские аграрии прекратили блокировку пункта "Медика-Шегини", движение грузовиков было возобновлено.
17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.
Добавим, что 31 января Европейская комиссия рекомендовала продолжить упразднение импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, но также предложила ввести "предохранитель" для аграриев из стран ЕС.
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