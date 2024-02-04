В уряді Польщі анонсували посилення контролю на кордоні з Україною. Варшава хоче активізувати перевірки товарів, які їдуть з України.
У Польщі анонсували посилення контролю та активізацію перевірок на кордоні з Україною
Глава польського відомства Чеслав Секерський провів перевірки на прикордонному пункту пропуску "Медика". Раніше він відвідав КПП "Корчова" на кордоні з Україною.
Секерський анонсує посилення контролю та більшу активізацію перевірок.
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак також другий день поспіль інспектує прикордонні пункти. Сьогодні він відвідав КПП "Ягодин-Дорогуськ", а вчора побував у Грубешуві.
Він зазначив, що наглядає за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України.
Колодзєйчак також опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні.
Блокада українського кордону
Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.
6 січня польські аграрії припинили блокування пункту "Медика-Шегині", рух вантажівок було відновлено.
17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.
Додамо, що 31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, але також запропонувала ввести "запобіжник" для аграріїв з країн ЄС.
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