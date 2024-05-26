Глава МИД Польши Радослав Сикорский высказался за ограничение льгот военнообязанным украинцам на территории его страны.

Сикорский не исключает ограничения льгот военнообязанным украинцам в Польше

По мнению главы МИД Польши, необходимо создать общеевропейскую систему по этому вопросу.

В то же время Сикорский подчеркнул, что именно Украина должна сказать решающее слово относительно действий военнообязанных украинцев на территории Польши и других стран ЕС.

Украина должна сказать, что она хочет, чтобы мы делали по отношению к их гражданам. Я точно не верю в то, что существует право человека получать социальное страхование за то, что он уклоняется от призыва. У тех людей, которые воюют на фронте, также есть права человека, — подчеркнул Сикорский. Поделиться

Также он добавил, что любая схема ограничения льгот должна быть общеевропейской. Иначе избегающие призыва начнут "покупать льготы" по всей Европе.

Почему Польше невыгодно возвращение военнообязанных украинцев домой

Польша потеряет часть экономического роста в случае действий, направленных на возвращение украинских мужчин призывного возраста в Украину.

Отмечается, что это решение может оказать существенное влияние на экономические показатели Польши, где сейчас находятся более миллиона граждан Украины, из которых 371 тыс — мужчины призывного возраста.

По данным отчета компании Deloitte, украинские беженцы привели к росту ВВП Польши в 2023 году в размере от 0,7-1,1%.

При этом в долгосрочной перспективе экономический эффект должен возрасти до 0,9-1,35%.

Отмечается, что увеличение фонда оплаты труда, рост частного потребления и приток иностранного капитала способствовали росту экономики Польши на 10,1-13,7 млрд злотых (2,525-3,425 млрд долларов) в 2022 году и 14,7-19,9 млрд злотых ( 3,675-4,975 млрд) в 2023 году, что значительно компенсировало государственные расходы на беженцев в размере 15 млрд злотых (3,75 млрд) в 2022 году и 5 млрд злотых (1,25 млрд) в 2023 году.

Подчеркивается, что большинство украинцев в Польше работают на промышленном производстве, задействованы в сфере транспортных услуг и строительства.

Добавляется, что почти половина украинцев выполняет работу, не соответствующую их квалификации.

Также в прошлом году почти 10% новых частных предприятий в Польше были основаны украинцами, больше всего в сфере строительства, информационно-коммуникационных и других услуг.