Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловився за обмеження пільг військовозобов'язаним українцям на території його країни.

Сікорський не виключає обмеження пільг військовозобов'язаним українцям у Польщі

На переконання очільника МЗС Польщі, необхідно створити загальноєвропейську систему з цього питання.

У той же час Сікорський підкреслив, що саме Україна має сказати вирішальне слово, стосовно дій до військовозобов’язаних українців на території Польщі та інших країн ЄС.

Україна має сказати, що вона хоче, щоб ми робили щодо їхніх громадян. Я точно не вірю в те, що існує право людини отримувати соціальне страхування за те, що вона ухиляється від призову. Ті люди, які воюють на фронті, також мають права людини, — наголосив Сікорський. Поширити

Також він додав, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською. Інакше ті, хто уникає призову, почнуть "купувати пільги" по всій Європі.

Чому Польщі невигідно повернення військовозобов’язаних українців додому

Польща втратить частину економічного зростання у разі дій, спрямованих на повернення українських чоловіків призовного віку до України.

Зазначається, що це рішення може істотно вплинути на економічні показники Польщі, де зараз перебувають більше мільйона громадян України, з яких 371 тис — чоловіки призовного віку.

За даними звіту компанії Deloitte, українські біженці сприяли зростанню ВВП Польщі у 2023 році у розмірі від 0,7-1,1%.

При цьому у довгостроковій перспективі економічний ефект має зрости до до 0,9-1,35%.

Зазначається, що збільшення фонду оплати праці, зростання приватного споживання та приток іноземного капіталу сприяли зростанню економіки Польщі на 10,1-13,7 млрд злотих (2,525-3,425 млрд доларів) у 2022 році та 14,7-19,9 млрд злотих (3,675-4,975 млрд) у 2023 році, що значно компенсувало державні витрати на біженців у розмірі 15 млрд злотих (3,75 млрд) у 2022 році та 5 млрд злотих (1,25 млрд) у 2023 році.

Підкреслюється, що більшість українців у Польші працюють на промисловому виробництві, задіяні у сфері транспортних послуг та будівництва.

Додається, що майже половина українців виконує роботу, яка не відповідає їхній кваліфікації.

Також, минулого року майже 10% нових приватних підприємств у Польщі були засновані українцями, найбільше у сфері будівництва, інформаційно-комунікаційних та інших послуг.