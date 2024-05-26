Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловився за обмеження пільг військовозобов'язаним українцям на території його країни.
Сікорський не виключає обмеження пільг військовозобов'язаним українцям у Польщі
На переконання очільника МЗС Польщі, необхідно створити загальноєвропейську систему з цього питання.
У той же час Сікорський підкреслив, що саме Україна має сказати вирішальне слово, стосовно дій до військовозобов’язаних українців на території Польщі та інших країн ЄС.
Також він додав, що будь-яка схема обмеження пільг має бути загальноєвропейською. Інакше ті, хто уникає призову, почнуть "купувати пільги" по всій Європі.
Чому Польщі невигідно повернення військовозобов’язаних українців додому
Польща втратить частину економічного зростання у разі дій, спрямованих на повернення українських чоловіків призовного віку до України.
Зазначається, що це рішення може істотно вплинути на економічні показники Польщі, де зараз перебувають більше мільйона громадян України, з яких 371 тис — чоловіки призовного віку.
За даними звіту компанії Deloitte, українські біженці сприяли зростанню ВВП Польщі у 2023 році у розмірі від 0,7-1,1%.
При цьому у довгостроковій перспективі економічний ефект має зрости до до 0,9-1,35%.
Зазначається, що збільшення фонду оплати праці, зростання приватного споживання та приток іноземного капіталу сприяли зростанню економіки Польщі на 10,1-13,7 млрд злотих (2,525-3,425 млрд доларів) у 2022 році та 14,7-19,9 млрд злотих (3,675-4,975 млрд) у 2023 році, що значно компенсувало державні витрати на біженців у розмірі 15 млрд злотих (3,75 млрд) у 2022 році та 5 млрд злотих (1,25 млрд) у 2023 році.
Підкреслюється, що більшість українців у Польші працюють на промисловому виробництві, задіяні у сфері транспортних послуг та будівництва.
Додається, що майже половина українців виконує роботу, яка не відповідає їхній кваліфікації.
Також, минулого року майже 10% нових приватних підприємств у Польщі були засновані українцями, найбільше у сфері будівництва, інформаційно-комунікаційних та інших послуг.
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