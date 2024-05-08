Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте зазначила, що її країна не планує сприяти поверненню військовозобов'язаних українських чоловіків до України, однак є одна умова, за якої це можливо в окремих випадках.

Литва не планує повертати військовозабов’язаних українських чоловіків до України

Шимоніте підкреслила, що уряд її країни гарантував захист українським громадянам, включно з чоловіками, принаймні до березня 2025 року.

За її словами, у Литві не будуть оголошувати у розшук українських громадян у разі їхнього ухилення від військової служби в Україні.

Ми не будемо організовувати депортації або розшукувати українських чоловіків в країні, тому що це було б незаконно, — наголосила Шимоніте. Поширити

Вона підкреслила, що якщо в Україні нададуть докази того, що її громадянин чоловічої статі винний в ухиленні від військової служби, йому можуть відмовити у видачі посвідки на постійне проживання.

Прем’єр-міністр Литви підкреслила, що саме таким чином її країна планує допомогти Україні із посиленням потенціалу для поповнення лав Збройних сил.

Як Кремль намагається дискредитувати проведення мобілізації в Україні

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в ефірі телемарафону, Кремль за допомогою підконтрольних юристів просуває тези з метою дискредитації мобілізаційного процесу в Україні.

Віктор Медведчук вибудовував дуже давно інфраструктуру впливу в Україні через створення юридичних фірм, залучення великої кількості юристів для просування вигідних РФ рішень. Зокрема, зараз дійсно багато юристів виходять у медійне поле, пропонуючи свої послуги і даючи поради, як правильно ухилятися, — зазначає Коваленко. Поширити

За його словами, кремлівські пропагандисти активно поширюють ці тези за допомогою українців, що виїхали за кордон.

Велика кількість українців, які виїхали, серед них є й медійні представники, вони щоденно постять десятки постів, висвітлюючи, яким злом є мобілізація. Фіксується також поява великої кількості штучних коментарів під відео з військовими. До цих відео перші 20 коментарів намагаються просувати ботів з однаковими наративами. Наприклад, якщо військовий сидить у студії, повернувся з фронту, йому пишуть "Спершу сам йди воюй, а потім інших змушуй, — наголошує керівник ЦПД. Поширити

Він також зазначив, що кремлівська пропаганда маніпулює заявами окремих українських політиків, які намагаються підвищити власні рейтинги за рахунок обговорення питань, пов’язаних із мобілізацією.