Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте зазначила, що її країна не планує сприяти поверненню військовозобов'язаних українських чоловіків до України, однак є одна умова, за якої це можливо в окремих випадках.
Литва не планує повертати військовозабов’язаних українських чоловіків до України
Шимоніте підкреслила, що уряд її країни гарантував захист українським громадянам, включно з чоловіками, принаймні до березня 2025 року.
За її словами, у Литві не будуть оголошувати у розшук українських громадян у разі їхнього ухилення від військової служби в Україні.
Вона підкреслила, що якщо в Україні нададуть докази того, що її громадянин чоловічої статі винний в ухиленні від військової служби, йому можуть відмовити у видачі посвідки на постійне проживання.
Прем’єр-міністр Литви підкреслила, що саме таким чином її країна планує допомогти Україні із посиленням потенціалу для поповнення лав Збройних сил.
Як Кремль намагається дискредитувати проведення мобілізації в Україні
За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в ефірі телемарафону, Кремль за допомогою підконтрольних юристів просуває тези з метою дискредитації мобілізаційного процесу в Україні.
За його словами, кремлівські пропагандисти активно поширюють ці тези за допомогою українців, що виїхали за кордон.
Він також зазначив, що кремлівська пропаганда маніпулює заявами окремих українських політиків, які намагаються підвищити власні рейтинги за рахунок обговорення питань, пов’язаних із мобілізацією.
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