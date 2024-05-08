В Литве назвали условие возвращения украинских мужчин в Украину
Категория
Политика
Дата публикации

В Литве назвали условие возвращения украинских мужчин в Украину

Флаги Литвы и Украины
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Источник:  The Financial Times

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что ее страна не планирует способствовать возвращению военнообязанных украинских мужчин в Украину, однако есть одно условие, при котором это возможно в отдельных случаях.

Литва не планирует возвращать военнообязанных украинских мужчин в Украину

Шимоните подчеркнула, что правительство ее страны гарантировало защиту украинским гражданам, включая мужчин, по крайней мере до марта 2025 года.

По ее словам, в Литве не будут объявлять розыск украинских граждан в случае их уклонения от военной службы в Украине.

Мы не будем организовывать депортации или разыскивать украинских мужчин в стране, потому что это было бы незаконно, — подчеркнула Шимоните.

Она подчеркнула, что если в Украине предоставят доказательства того, что ее гражданин мужского пола виновен в уклонении от военной службы, ему могут отказать в выдаче вида на постоянное проживание.

Премьер-министр Литвы подчеркнула, что именно таким образом, ее страна планирует помочь Украине с усилением потенциала для пополнения рядов Вооруженных сил.

Как Кремль пытается дискредитировать проведение мобилизации в Украине

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в эфире телемарафона, Кремль с помощью подконтрольных юристов продвигает тезисы с целью дискредитации мобилизационного процесса в Украине.

Виктор Медведчук выстраивал очень давно инфраструктуру влияния в Украине из-за создания юридических фирм, привлечения большого количества юристов для продвижения выгодных решений РФ. В частности, сейчас действительно многие юристы выходят в медийное поле, предлагая свои услуги и давая советы, как правильно уклоняться, отмечает Коваленко.

По его словам, кремлевские пропагандисты активно распространяют эти тезисы с помощью уехавших за границу украинцев.

Большое количество уехавших украинцев, среди них есть и медийные представители, они ежедневно постятся десятки постов, освещая, каким злом является мобилизация. Фиксируется появление большого количества искусственных комментариев под видео с военными. К этим видео первые 20 комментариев пытаются продвигать ботов с одинаковыми нарративами. Например, если военный сидит в студии, вернулся с фронта, ему пишут "Сначала сам иди воюй, а потом других заставляй, — отмечает руководитель ЦПИ.

Он также отметил, что кремлевская пропаганда манипулирует заявлениями отдельных украинских политиков, пытающихся повысить свои рейтинги за счет обсуждения вопросов, связанных с мобилизацией.

У нас в Украине есть некоторые политики, принимающие тему мобилизации на вооружение. С точки зрения защиты, мол, мужчин, которые хотят, чтобы с ними поступали по закону. Эти политики прекрасно понимают, что это единственный их шанс попасть в медийное поле. Но некоторые из этих людей россияне используют для себя. Они обрезают часть видео и отображают якобы позицию украинцев, — объясняет Коваленко.

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