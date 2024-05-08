Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что ее страна не планирует способствовать возвращению военнообязанных украинских мужчин в Украину, однако есть одно условие, при котором это возможно в отдельных случаях.
Литва не планирует возвращать военнообязанных украинских мужчин в Украину
Шимоните подчеркнула, что правительство ее страны гарантировало защиту украинским гражданам, включая мужчин, по крайней мере до марта 2025 года.
По ее словам, в Литве не будут объявлять розыск украинских граждан в случае их уклонения от военной службы в Украине.
Она подчеркнула, что если в Украине предоставят доказательства того, что ее гражданин мужского пола виновен в уклонении от военной службы, ему могут отказать в выдаче вида на постоянное проживание.
Премьер-министр Литвы подчеркнула, что именно таким образом, ее страна планирует помочь Украине с усилением потенциала для пополнения рядов Вооруженных сил.
Как Кремль пытается дискредитировать проведение мобилизации в Украине
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в эфире телемарафона, Кремль с помощью подконтрольных юристов продвигает тезисы с целью дискредитации мобилизационного процесса в Украине.
По его словам, кремлевские пропагандисты активно распространяют эти тезисы с помощью уехавших за границу украинцев.
Он также отметил, что кремлевская пропаганда манипулирует заявлениями отдельных украинских политиков, пытающихся повысить свои рейтинги за счет обсуждения вопросов, связанных с мобилизацией.
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