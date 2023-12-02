В Польше назвали количество времени у НАТО для подготовки к войне с РФ

По мнению руководителя Бюро нацбезопасности Польши Яцека Севери, НАТО имеет не более трех лет на подготовку к войне с Россией.

Что известно о необходимости НАТО готовиться к войне с Россией

Отвечая на вопрос журналистов издания "Nasz Dziennik", согласен ли он с утверждением Немецкого совета по международным отношениям о том, что Россия может напасть на страны НАТО и они должны от пяти до девяти лет на подготовку к этому, Севера отметил , что такие прогнозы слишком оптимистичны и у Альянса есть не более трех лет на подготовку к войне.

Если мы хотим избежать войны, страны НАТО на восточном фланге должны принять более короткий, трехлетний временный горизонт, чтобы подготовиться к конфронтации. Это время, когда на восточном фланге должен быть создан потенциал, который был бы четким сигналом для сдерживания от агрессии, - пояснил руководитель Бюро нацбезопасности Польши. Поделиться

По его словам, российская военная промышленность работает в три смены и может отстроить свой потенциал в ближайшие три года.

Согласно анализу Немецкого совета по международным отношениям, России понадобится от 6 до 10 лет после прекращения войны в Украине, чтобы перенаправить свое нынешнее производство на восстановление Вооруженных сил и возобновить свою армию до уровня, когда она сможет решиться напасть на НАТО.

Немецкие эксперты считают, что НАТО должна добиться боеспособности в течение пяти-девяти лет, чтобы быть способным удержать Россию от войны.

О чем свидетельствует увеличение численности армии РФ

По словам руководителя центра политических студий "Доктрина" Ярослава Божко в эфире 24 канала, кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин стремится продолжать проведение скрытой мобилизации на территории РФ и пытается избежать объявления новой волны призыва в ряды оккупационной армии РФ.

Так, Россия увеличивает штатную численность армии на 170 тыс. – до 1 млн. 320 тыс. солдат.

В то же время, общий штат войска страны-оккупантки устанавливается на уровне 2 млн 209 тыс 130 человек.

Факт мобилизации в 2022 году для россиян был деморализационным. Он привел к массовому выезду людей за границу и к определенным негативным ожиданиям, – объясняет Божко. Поделиться

Поэтому, чтобы уменьшить негативные настроения перед выборами, российские власти решили вопрос единственным путем – увеличили численность контрактников.

оккупанты даже создали для новоприбывших новые места на высокооплачиваемых солдатских должностях и специальностях, по меркам России.