У Польщі назвали кількість часу у НАТО для підготовки до війни із РФ

На думку керівника Бюро нацбезпеки Польщі Яцека Севери, у НАТО є не більше трьох років на підготовку до війни із Росією.
Що відомо про необхідність НАТО готуватись до війни із Росією
Відповідаючи на питання журналістів видання “Nasz Dziennik”, чи згоден він з твердженням Німецької ради з міжнародних відносин про те, що Росія може напасти на країни НАТО і вони мають від п'яти до дев'яти років на підготовку до цього, Севера зазначив, що такі прогнози занадто оптимістичні і у Альянсу є не більше трьох років на підготовку до війни.
За його словами, російська військова промисловість працює в три зміни і може відбудувати свій потенціал в найближчі три роки.
Згідно з аналізом Німецької ради з міжнародних відносин, Росії знадобиться від 6 до 10 років після припинення війни в Україні, щоб перенаправити своє нинішнє виробництво на відновлення Збройних сил і відновити свою армію до рівня, коли вона зможе наважитися напасти на НАТО.
Німецькі експерти вважають, що НАТО має досягти боєздатності протягом п'яти-дев'яти років, щоб бути здатним утримати Росію від війни.
Про що свідчить збільшення чисельності армії РФ
За словами керівника центру політичних студій "Доктрина" Ярослава Божко в ефірі 24 каналу, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін прагне продовжувати проведення прихованої мобілізації на території РФ і намагається уникнути оголошення нової хвилі призову до лав окупаційної армії РФ.
Так, Росія збільшує штатну чисельність армії на 170 тис – до 1 млн 320 тис солдатів.
Водночас загальний штат війська країни-окупантки встановлюється на рівні 2 млн 209 тис 130 осіб.
Тому, щоб зменшити негативні настрої перед виборами, російська влада розв'язала питання єдиним шляхом – збільшила чисельність контрактників.
Окупанти навіть створили для новоприбулих нові місця на високооплачуваних солдатських посадах та спеціальностях, за мірками Росії.
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