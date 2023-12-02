У Польщі назвали кількість часу у НАТО для підготовки до війни із РФ

На думку керівника Бюро нацбезпеки Польщі Яцека Севери, у НАТО є не більше трьох років на підготовку до війни із Росією.

Що відомо про необхідність НАТО готуватись до війни із Росією

Відповідаючи на питання журналістів видання “Nasz Dziennik”, чи згоден він з твердженням Німецької ради з міжнародних відносин про те, що Росія може напасти на країни НАТО і вони мають від п'яти до дев'яти років на підготовку до цього, Севера зазначив, що такі прогнози занадто оптимістичні і у Альянсу є не більше трьох років на підготовку до війни.

Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший, трирічний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації. Це час, коли на східному фланзі повинен бути створений потенціал, який би був чітким сигналом для стримування від агресії, - пояснив керівник Бюро нацбезпеки Польщі. Поширити

За його словами, російська військова промисловість працює в три зміни і може відбудувати свій потенціал в найближчі три роки.

Згідно з аналізом Німецької ради з міжнародних відносин, Росії знадобиться від 6 до 10 років після припинення війни в Україні, щоб перенаправити своє нинішнє виробництво на відновлення Збройних сил і відновити свою армію до рівня, коли вона зможе наважитися напасти на НАТО.

Німецькі експерти вважають, що НАТО має досягти боєздатності протягом п'яти-дев'яти років, щоб бути здатним утримати Росію від війни.

Про що свідчить збільшення чисельності армії РФ

За словами керівника центру політичних студій "Доктрина" Ярослава Божко в ефірі 24 каналу, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін прагне продовжувати проведення прихованої мобілізації на території РФ і намагається уникнути оголошення нової хвилі призову до лав окупаційної армії РФ.

Так, Росія збільшує штатну чисельність армії на 170 тис – до 1 млн 320 тис солдатів.

Водночас загальний штат війська країни-окупантки встановлюється на рівні 2 млн 209 тис 130 осіб.

Факт мобілізації у 2022 році для росіян був деморалізаційним. Він призвів до масового виїзду людей за кордон і до певних негативних очікувань, - пояснює Божко. Поширити

Тому, щоб зменшити негативні настрої перед виборами, російська влада розв'язала питання єдиним шляхом – збільшила чисельність контрактників.

Окупанти навіть створили для новоприбулих нові місця на високооплачуваних солдатських посадах та спеціальностях, за мірками Росії.