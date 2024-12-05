По словам заместителя главы Минфина Польши Павла Карбовника, следующий президент США, республиканец Дональд Трамп может выйти из соглашения G7 о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет прибылей из замороженных активов РФ.

Что известно о риске выведения Трампом США из соглашения G7 о 50 млрд долларов кредита Украине

Журналисты издания обращают внимание на заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона после отклонения просьбы представителей администрации действующего президента Джо Байдена о выделении Украине дополнительных 24 млрд долларов помощи.

У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и принять указания нового главнокомандующего по всему этому, поэтому я не ожидаю, что сейчас будет предоставлено какое-либо финансирование Украине, — заявил Джонсон. Поделиться

Дональд Трамп

Карбовник со своей стороны призвал Трампа объявить о собственных намерениях по дальнейшей помощи Украине, чтобы у ЕС было время на разработку плана действий в случае отказа США от дальнейшей помощи Украине.

Мы как ЕС сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что 50 миллиардов долларов поступят в Украину независимо от Трампа, — заверил Карбовник. Поделиться

По словам Карбовника, окончательная сумма кредита ЕС будет определена до конца года.

Что известно о соглашении между Украиной и ЕС по использованию доходов от замороженных активов РФ

По информации представителей Минфина, глава ведомства Сергей Марченко подписал соглашение с ЕС о начале реализации механизма кредитного сотрудничества для Украины.

Представители ведомства подчеркивают, что этот механизм устанавливает правовые рамки для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать 45 млрд евро.

Механизм позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов РФ для покрытия основной суммы ссуды, привлеченной от партнеров в рамках инициативы G7 ERA, а также процентов и любых других расходов, связанных с ссудой, — подчеркивается в сообщении. Поделиться