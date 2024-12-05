В Польше не исключили выхода США из соглашения G7 относительно 50 млрд долларов кредита Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

В Польше не исключили выхода США из соглашения G7 относительно 50 млрд долларов кредита Украине

Дональд Трамп
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Источник:  Politico

По словам заместителя главы Минфина Польши Павла Карбовника, следующий президент США, республиканец Дональд Трамп может выйти из соглашения G7 о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет прибылей из замороженных активов РФ.

Главные тезисы

  • Выход США из соглашения G7 может привести к отказу в предоставлении Украине кредита на 50 млрд долларов за счет прибылей из замороженных активов РФ.
  • Соглашение между Украиной и ЕС об использовании доходов от замороженных активов РФ для погашения ссуды и увеличения поступлений в бюджет представляет важный шаг в финансовой поддержке страны.
  • Механизм кредитного сотрудничества с ЕС может помочь Украине получить до 45 млрд евро и использовать средства для погашения кредитов и увеличения поступлений в бюджет.

Что известно о риске выведения Трампом США из соглашения G7 о 50 млрд долларов кредита Украине

Журналисты издания обращают внимание на заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона после отклонения просьбы представителей администрации действующего президента Джо Байдена о выделении Украине дополнительных 24 млрд долларов помощи.

У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и принять указания нового главнокомандующего по всему этому, поэтому я не ожидаю, что сейчас будет предоставлено какое-либо финансирование Украине, — заявил Джонсон.

Трамп может отказаться от участия США в кредите G7 на 50 млрд долларов для Украины
Дональд Трамп

Карбовник со своей стороны призвал Трампа объявить о собственных намерениях по дальнейшей помощи Украине, чтобы у ЕС было время на разработку плана действий в случае отказа США от дальнейшей помощи Украине.

Мы как ЕС сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что 50 миллиардов долларов поступят в Украину независимо от Трампа, — заверил Карбовник.

По словам Карбовника, окончательная сумма кредита ЕС будет определена до конца года.

Что известно о соглашении между Украиной и ЕС по использованию доходов от замороженных активов РФ

По информации представителей Минфина, глава ведомства Сергей Марченко подписал соглашение с ЕС о начале реализации механизма кредитного сотрудничества для Украины.

Представители ведомства подчеркивают, что этот механизм устанавливает правовые рамки для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать 45 млрд евро.

Механизм позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов РФ для покрытия основной суммы ссуды, привлеченной от партнеров в рамках инициативы G7 ERA, а также процентов и любых других расходов, связанных с ссудой, — подчеркивается в сообщении.

Средства, доступные через ULCM, могут быть использованы только для погашения соответствующих ссуд, предоставленных Украине кредиторами в рамках инициативы G7 по дополнительным кредитам для увеличения поступлений в бюджет Украины.

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