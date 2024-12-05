По словам заместителя главы Минфина Польши Павла Карбовника, следующий президент США, республиканец Дональд Трамп может выйти из соглашения G7 о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет прибылей из замороженных активов РФ.
Главные тезисы
- Выход США из соглашения G7 может привести к отказу в предоставлении Украине кредита на 50 млрд долларов за счет прибылей из замороженных активов РФ.
- Соглашение между Украиной и ЕС об использовании доходов от замороженных активов РФ для погашения ссуды и увеличения поступлений в бюджет представляет важный шаг в финансовой поддержке страны.
- Механизм кредитного сотрудничества с ЕС может помочь Украине получить до 45 млрд евро и использовать средства для погашения кредитов и увеличения поступлений в бюджет.
Что известно о риске выведения Трампом США из соглашения G7 о 50 млрд долларов кредита Украине
Журналисты издания обращают внимание на заявление спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона после отклонения просьбы представителей администрации действующего президента Джо Байдена о выделении Украине дополнительных 24 млрд долларов помощи.
Карбовник со своей стороны призвал Трампа объявить о собственных намерениях по дальнейшей помощи Украине, чтобы у ЕС было время на разработку плана действий в случае отказа США от дальнейшей помощи Украине.
По словам Карбовника, окончательная сумма кредита ЕС будет определена до конца года.
Что известно о соглашении между Украиной и ЕС по использованию доходов от замороженных активов РФ
По информации представителей Минфина, глава ведомства Сергей Марченко подписал соглашение с ЕС о начале реализации механизма кредитного сотрудничества для Украины.
Представители ведомства подчеркивают, что этот механизм устанавливает правовые рамки для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать 45 млрд евро.
Средства, доступные через ULCM, могут быть использованы только для погашения соответствующих ссуд, предоставленных Украине кредиторами в рамках инициативы G7 по дополнительным кредитам для увеличения поступлений в бюджет Украины.
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