За словами заступника глави Мінфіну Польщі Павла Карбовника, наступний президент США, республіканець Дональд Трамп може вийти з угоди G7 щодо надання Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів за рахунок прибутків з заморожених активів РФ.
Головні тези:
- Можлива відмова президента Трампа від участі США у виділенні 50 млрд дол кредиту для України у рамках угоди G7.
- Ризики та можливі наслідки виходу США з угоди G7 щодо надання кредиту Україні.
- Угода між Україною та ЄС про використання прибутків з заморожених активів РФ для покриття коштів.
- Механізм кредитного співробітництва з ЄС може допомогти Україні отримати до 45 млрд євро
- ULCM дозволить використовувати прибутки для погашення позики та збільшення надходжень до бюджету України
Що відомо про ризик виведення Трампом США з угоди G7 щодо 50 млрд доларів кредиту Україні
Журналісти видання звертають увагу на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона після відхилення прохання представників адміністрації чинного президента Джо Байдена щодо виділення Україні додаткових 24 млрд доларів допомоги.
Карбовник зі свого боку закликав Трампа оголосити про власні наміри щодо подальшої допомоги Україні, аби ЄС мав час на розробку плану дій у разі відмови США від подальшої допомоги Україні.
За словами Карбовніка, остаточна сума кредиту ЄС буде визначена до кінця року.
Що відомо про угоду між Україною та ЄС щодо використання прибутків з заморожених активів РФ
За інформацією представників Мінфіну, глава відомства Сергій Марченко підписав угоду з ЄС щодо початку реалізації механізму кредитного співробітництва для України.
Представники відомства підкреслюють, що цей механізм встановлює правові рамки для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро.
Кошти, доступні через ULCM, можуть бути використані лише для погашення відповідних позик, наданих Україні кредиторами в рамках ініціативи G7 щодо додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України.
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