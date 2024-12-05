За словами заступника глави Мінфіну Польщі Павла Карбовника, наступний президент США, республіканець Дональд Трамп може вийти з угоди G7 щодо надання Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів за рахунок прибутків з заморожених активів РФ.

Що відомо про ризик виведення Трампом США з угоди G7 щодо 50 млрд доларів кредиту Україні

Журналісти видання звертають увагу на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона після відхилення прохання представників адміністрації чинного президента Джо Байдена щодо виділення Україні додаткових 24 млрд доларів допомоги.

У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати й прийняти вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього, тому я не очікую, що зараз буде надано будь-яке фінансування Україні, — заявив Джонсон. Поширити

Дональд Трамп

Карбовник зі свого боку закликав Трампа оголосити про власні наміри щодо подальшої допомоги Україні, аби ЄС мав час на розробку плану дій у разі відмови США від подальшої допомоги Україні.

Ми, як ЄС, зробимо все можливе, щоб гарантувати, що 50 мільярдів доларів надійдуть в Україну незалежно від Трампа, — запевнив Карбовник. Поширити

За словами Карбовніка, остаточна сума кредиту ЄС буде визначена до кінця року.

Що відомо про угоду між Україною та ЄС щодо використання прибутків з заморожених активів РФ

За інформацією представників Мінфіну, глава відомства Сергій Марченко підписав угоду з ЄС щодо початку реалізації механізму кредитного співробітництва для України.

Представники відомства підкреслюють, що цей механізм встановлює правові рамки для обслуговування та погашення коштів, отриманих Україною, яка може сягати до 45 млрд євро.

Механізм дозволить використати доходи від заморожених суверенних активів РФ для покриття основної суми позики, залученої від партнерів в межах ініціативи G7 ERA, а також відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою, — підкреслюється у повідомленні. Поширити