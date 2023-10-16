В Польше оппозиция опережает правящую партию на половине избирательных округов

В Польше, по предварительным результатам выборов на половине избирательных округов, правящая партия по количеству голосов уступает общим результатам трех оппозиционных партий.

Что известно о предварительных результатах парламентских выборов в Польше

По информации портала Onet, по результатам обработки бюллетеней с 51,07% избирательных участков, наибольшее количество голосов у правящей партии "Право и справедливость" - 38,22%.

Далее следует оппозиционная "Гражданская коалиция" экс-премьера Дональда Туска - 27,92%. Партия "Третий путь" имеет 13,5%, "Ливица" – 8,25%. На пятом месте Конфедерация с 7,33% голосов.

Глава Центризбиркома Польши Сильвестра Марциняка, за проведение подсчета голосов нынешними темпами, окончательные результаты выборов станут известны уже завтра около полудня.

Поскольку правящей партии не удалось набрать абсолютное большинство голосов для формирования большинства и правительства, она вынуждена будет вступить в коалицию с другими партиями.

Но в оппозиции уже заявили, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на сотрудничество с ПиС и создадут собственную коалицию.

Мы исключаем какие-либо переговоры с ПиС о правительственной коалиции; есть миллион аргументов, что никто больше не будет общаться с ПиС после того, как они сделали в течение этих двух сроков. Мы строили нашу кампанию и политическую позицию на критике того, что ПиС делает в экономике, здравоохранении, образовании, как они разрушили наши международные отношения и позицию в Европейском Союзе", - заявил один из лидеров "Третьего пути" Дариуш Климчак . Поделиться

По словам Климчака, есть "миллион аргументов в пользу того, что никто из серьезных политиков больше не будет разговаривать с "ПиС" после того, что они сделали за эти два срока".

На вопрос, планируются ли переговоры между Третьим путем и возглавляемой Дональдом Туском Гражданской коалицией, он ответил, что первая встреча состоится через несколько часов после публикации официальных результатов выборов.

Климчак добавил, что контакты между представителями оппозиционных сил проходят постоянно.

Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камиш также исключил возможность коалиции с ПиС, подчеркнув, что "мы шли на выборы с лозунгом: либо третий путь, либо третий срок".

Сопредседатель политсилы "Польша 2050", которая также входит в блок "Третий путь", Михал Кобоско отметил, что все политики ожидают завершения подсчета голосов, однако он также исключил "ведение любых переговоров с ПиС".

Как выборы в Польше и Словакии повлияют на военную помощь Украине

В материале online.ua отмечается, что потенциальные изменения власти в странах-пратнерах следует учесть при проведении стратегического и оборонного планирования в Украине и, конечно, оперативного планирования контрнаступательной операции по деоккупации.

Все страны, являющиеся союзниками и партнерами Украины – это демократии с меняющейся властью.

Наибольшего внимания аналитиков, с точки зрения обеспечения необходимой поддержки Украины, нуждаются парламентские выборы в Словакии, Польше, Испании, Великобритании, Германии и Италии и президентские выборы в Молдове, Польше и Франции.

Несмотря на то, что все страны проводят свободные и независимые выборы, анализ и прогноз их возможных политических и военно-политических последствий невозможно проводить без учета влияния на них, по крайней мере, информационного, США и России.

США, самый мощный союзник Украины, проведут президентские выборы 5 ноября 2024 года. В Украине есть определенная обеспокоенность возможной сменой власти в США, особенно после неоднозначных высказываний бывшего президента-республиканца Трампа и его сына.

Вместе с тем, считается, что двухпартийная поддержка Украины в США очевидна. Однако в связи с растущим влиянием Трампа на позиции республиканской партии этот вопрос требует дополнительного исследования.