В Польщі опозиція випереджає правлячу партію на половині виборчів округів

В Польщі, за попередніми результатами виборів на половині виборчів округів, правляча партія за кількістю голосів поступається загальним результатам трьох опозиційних партій.

Що відомо про попередні результати парламентських виборів в Польщі

За інформацією порталу Onet, за результатами обробки бюлетенів з 51,07% виборчих дільниць, найбільшу кількість голосів має правляча партія "Право і справедливість" – 38,22%.

Далі йде опозиційна "Громадянська коаліція" екс-прем’єра Дональда Туска – 27,92%. Партія "Третій шлях" має 13,5%, "Лівиця" – 8,25%. На п’ятому місці "Конфедерація" з 7,33% голосів.

Глава Центрвиборчкому Польщі Сильвестра Марциняка, за проведення підрахунку голосів нинішніми темпами, остаточні результати виборів стануть відомі вже завтра близько полудня.

Оскільки правлячій партії не вдалось набрати абсолютної більшості голосів для формування більшості та уряду, вона вимушена буде вступити у коаліцію з іншими партіями.

Але в опозиції вже заявили, що за жодних обставин не підуть на співпрацю з ПіС і створять власну коаліцію.

Ми виключаємо будь-які переговори з ПіС про урядову коаліцію; є мільйон аргументів, що ніхто більше не буде спілкуватися з ПіС після того, що вони зробили протягом цих двох термінів. Ми будували нашу кампанію та політичну позицію на критиці того, що ПіС робить в економіці, в охороні здоров'я, в освіті, як вони зруйнували наші міжнародні відносини та позицію в Європейському Союзі", - заявив один з лідерів "Третього шляху" Даріуш Клімчак. Поширити

За словами Климчака, є "мільйон аргументів на користь того, що ніхто із серйозних політиків більше не розмовлятиме з "ПіС" після того, що вони зробили за ці два терміни".

На питання, чи плануються переговори між "Третім шляхом" і очолюваною Дональдом Туском "Громадянською коаліцією", він відповів, що перша зустріч відбудеться через декілька годин після публікації офіційних результатів виборів.

Климчак додав, що контакти між представниками опозиційних сил відбуваються постійно.

Лідер Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш також виключив можливість коаліції з ПіС, підкресливши, що "ми йшли на вибори з гаслом: або третій шлях, або третій термін".

Співголова політсили "Польща 2050", яка також входить до блоку "Третій шлях", Міхал Кобоско зазначив, що наразі усі політики чекають на завершення підрахунку голосів, однак він теж виключив "ведення будь-яких переговорів з ПіС".

Як вплинуть на підтримку України вибори в Польщі та Словаччині

Як зазначається у матеріалі online.ua, потенційні зміни влади у країнах-пратнерах потрібно врахувати при проведенні стратегічного і оборонного планування в Україні, і, звичайно, оперативного планування контрнаступальної операції з деокупації.

Всі країни, які є союзниками та партнерами України – це демократії зі змінюваною владою.

Найбільшої уваги аналітиків, з точки зору забезпечення необхідної підтримки України, потребують парламентські вибори у Словаччині, Польщі, Іспанії, Великій Британії, Німеччині й Італії та президентські вибори в Молдові, Польщі та Франції.

Не зважаючи на те, що всі країни проводять вільні і незалежні вибори, аналіз і прогноз їх можливих політичних і воєнно-політичних наслідків неможливо проводити без врахування впливу на них, принаймні інформаційного, США та Росії.

США, найпотужніший союзник України, проведуть президентські вибори 5 листопада 2024 року. В Україні є певна занепокоєність можливою зміною влади у США, особливо після неоднозначних висловлювань колишнього президента-республіканця Трампа та його сина.

Разом з тим, вважається, що двопартійна підтримка України у США є очевидною. Однак у зв’язку з зростаючим впливом Трампа на позиції республіканської партії, це питання вимагає додаткового дослідження.