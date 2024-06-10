В Польше отменят некоторые выплаты украинским беженцам

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в законе о помощи беженцам из Украины.
Главные тезисы
- Президент Польши подписал изменения в законе, предусматривающие отмену некоторых выплат для украинских беженцев.
- Украинцы в Польше сохранят доступ к медицинским услугам, социальным и семейным выплатам под определенными условиями.
- Новые правила о льготах для украинских учеников в польских учебных заведениях вступят в силу с 2025 года.
- В Германии украинские беженцы имеют право на свободный выбор по возвращению на Родину, без давления со стороны властей.
- Чехия запускает пилотный проект по добровольному выезду украинских беженцев, предоставляя им возможность вернуться домой.
Некоторые выплаты для украинцев в Польше будут отменены
Изменения в законе продлевают срок действия временной защиты украинских беженцев с 30 июня 2024 года по 30 сентября 2025 года. Таким образом украинцы и дальше смогут получать доступ к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам.
Об этом сообщила пресс-служба Канцелярии президента страны.
Кроме того, новым законом определен максимальный 36-месячный срок, в течение которого украинские учащиеся могут участвовать в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку. Решение будет касаться учащихся, которые начали занятия в 2022/2023 и 2023/2024 учебных годах.
Новые правила о льготах для украинских детей, которые ходят в польскую школу или детский сад, начнут действовать с периода льгот, который начнется с 1 июня 2025 и с 2025/2026 учебного года ("Хороший старт"), поясняет Rzeczpospolita.
В свою очередь для того, чтобы получить номер PESEL украинские беженцы должны показать проездной документ, а заявку на PESEL со статусом UKR нужно будет подавать "немедленно по прибытии" в Польшу.
Также в поправке говорится, что с 1 июля финансирование поддержки для поляков, принявших украинских беженцев, будет возможно только на основании договора с местными властями.
Украинские беженцы в Европе
Германия не будет принуждать украинских беженцев возвращаться на Родину.
Решение о том, хотят ли они вернуться на Родину и когда, остается за украинцами, которые нашли у нас убежище. Германия не оказывает никакого давления и не выплачивает никаких премий за возвращение, — отметила министр развития страны Свенья Шульце.
В свою очередь, Чехия начнет отправлять украинских беженцев домой, ведь страна запускает пилотный проект, благодаря которому украинцы смогут добровольно выехать из страны.
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