В Польше отменят некоторые выплаты украинским беженцам
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше отменят некоторые выплаты украинским беженцам

Беженцы
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Источник:  Президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в законе о помощи беженцам из Украины.

Главные тезисы

  • Президент Польши подписал изменения в законе, предусматривающие отмену некоторых выплат для украинских беженцев.
  • Украинцы в Польше сохранят доступ к медицинским услугам, социальным и семейным выплатам под определенными условиями.
  • Новые правила о льготах для украинских учеников в польских учебных заведениях вступят в силу с 2025 года.
  • В Германии украинские беженцы имеют право на свободный выбор по возвращению на Родину, без давления со стороны властей.
  • Чехия запускает пилотный проект по добровольному выезду украинских беженцев, предоставляя им возможность вернуться домой.

Некоторые выплаты для украинцев в Польше будут отменены

Изменения в законе продлевают срок действия временной защиты украинских беженцев с 30 июня 2024 года по 30 сентября 2025 года. Таким образом украинцы и дальше смогут получать доступ к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам.

Об этом сообщила пресс-служба Канцелярии президента страны.

Также назначение и выплата пособий на воспитание детей будут зависеть от того, учится ребенок в польском учебном заведении. Речь идет о помощи в размере 800 злотых и по программе "Добрый старт" — выплата 300 злотых, которую каждый год получают родители школьников для покупки школьных вещей и подготовки к новому учебному году.

Кроме того, новым законом определен максимальный 36-месячный срок, в течение которого украинские учащиеся могут участвовать в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку. Решение будет касаться учащихся, которые начали занятия в 2022/2023 и 2023/2024 учебных годах.

Новые правила о льготах для украинских детей, которые ходят в польскую школу или детский сад, начнут действовать с периода льгот, который начнется с 1 июня 2025 и с 2025/2026 учебного года ("Хороший старт"), поясняет Rzeczpospolita.

В свою очередь для того, чтобы получить номер PESEL украинские беженцы должны показать проездной документ, а заявку на PESEL со статусом UKR нужно будет подавать "немедленно по прибытии" в Польшу.

Также в поправке говорится, что с 1 июля финансирование поддержки для поляков, принявших украинских беженцев, будет возможно только на основании договора с местными властями.

Однако закон предусматривает отмену единовременного социального пособия в Польше для беженцев из Украины в размере 300 злотых. Кроме того, планируется ввести конкретные основания для отмены разрешения на временное проживание украинцев.

Украинские беженцы в Европе

Германия не будет принуждать украинских беженцев возвращаться на Родину.

Решение о том, хотят ли они вернуться на Родину и когда, остается за украинцами, которые нашли у нас убежище. Германия не оказывает никакого давления и не выплачивает никаких премий за возвращение, — отметила министр развития страны Свенья Шульце.

В свою очередь, Чехия начнет отправлять украинских беженцев домой, ведь страна запускает пилотный проект, благодаря которому украинцы смогут добровольно выехать из страны.

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