У Польщі скасують деякі виплати українським біженцям

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу біженцям з України.
Головні тези:
- Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу біженцям з України, що передбачають скасування деяких виплат.
- Українці зможуть продовжувати отримувати доступ до медичних послуг, соціальних виплат та допомоги для виховання дітей під певними умовами.
- Нові правила про пільги для українських учнів в польських навчальних закладах набудуть чинності з 2025 року.
- Українські біженці в Німеччині мають право на вільний вибір щодо повернення на Батьківщину.
- У Чехії розпочато пілотний проєкт, що передбачає добровільний виїзд українських біженців.
Деякі виплати для українців у Польщі будуть скасовані
Зміни в законі продовжують строк дії тимчасового захисту українських біженців з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Таким чином українці й надалі зможуть отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат.
Про це повідомила пресслужба Канцелярії президента країни.
Крім того, новим законом визначено максимальний 36-місячний термін, впродовж якого українські учні можуть брати участь у додаткових безплатних заняттях з польської мови. Рішення буде стосуватися учнів, які почали заняття у 2022/2023 та 2023/2024 навчальних роках.
Нові правила про пільги для українських дітей, які ходять у польську школу чи дитячий садок, почнуть діяти з періоду пільг, який почнеться з 1 червня 2025 року та з 2025/2026 навчального року ("Добрий старт"), пояснює Rzeczpospolita.
Своєю чергою для того, щоб отримати номер PESEL українські біженці повинні показати проїзний документ, а заявку на PESEL зі статусом UKR потрібно буде подавати "негайно після прибуття" до Польщі.
Також у поправці йдеться, що з 1 липня фінансування підтримки для поляків, які прийняли українських біженців, буде можливим лише на підставі договору з місцевою владою.
Українські біженці в Європі
Німеччина не буде примушувати українських біженців повертатися на Батьківщину.
Рішення про те, чи хочуть вони повернутися на Батьківщину і коли, залишається за українцями, які знайшли у нас притулок. Німеччина не чинить жодного тиску і не виплачує жодних премій за повернення, — зауважила міністр розвитку країни Свенья Шульце.
Своєю чергою Чехія почне відправляти українських біженців додому, адже країна запускає пілотний проєкт, завдяки якому українці зможуть добровільно виїхати з країни.
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