У Польщі скасують деякі виплати українським біженцям

Деякі виплати для українців у Польщі будуть скасовані

Зміни в законі продовжують строк дії тимчасового захисту українських біженців з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Таким чином українці й надалі зможуть отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат.

Про це повідомила пресслужба Канцелярії президента країни.

Також призначення та виплата допомоги на виховання дітей будуть залежати від того, чи навчається дитина у польському закладі освіти. Йдеться про допомогу у розмірі 800 злотих та за програмою "Добрий старт" — виплата 300 злотих, яку раз на рік отримують батьки школярів для купівлі шкільних речей та підготовки до нового навчального року. Поширити

Крім того, новим законом визначено максимальний 36-місячний термін, впродовж якого українські учні можуть брати участь у додаткових безплатних заняттях з польської мови. Рішення буде стосуватися учнів, які почали заняття у 2022/2023 та 2023/2024 навчальних роках.

Нові правила про пільги для українських дітей, які ходять у польську школу чи дитячий садок, почнуть діяти з періоду пільг, який почнеться з 1 червня 2025 року та з 2025/2026 навчального року ("Добрий старт"), пояснює Rzeczpospolita.

Своєю чергою для того, щоб отримати номер PESEL українські біженці повинні показати проїзний документ, а заявку на PESEL зі статусом UKR потрібно буде подавати "негайно після прибуття" до Польщі.

Також у поправці йдеться, що з 1 липня фінансування підтримки для поляків, які прийняли українських біженців, буде можливим лише на підставі договору з місцевою владою.

Проте закон передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для біженців з України розміром 300 злотих. Крім того, планується запровадити конкретні підстави для анулювання дозволу на тимчасове проживання українців. Поширити

Українські біженці в Європі

Німеччина не буде примушувати українських біженців повертатися на Батьківщину.

Рішення про те, чи хочуть вони повернутися на Батьківщину і коли, залишається за українцями, які знайшли у нас притулок. Німеччина не чинить жодного тиску і не виплачує жодних премій за повернення, — зауважила міністр розвитку країни Свенья Шульце.

Своєю чергою Чехія почне відправляти українських біженців додому, адже країна запускає пілотний проєкт, завдяки якому українці зможуть добровільно виїхати з країни.