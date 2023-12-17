В Польше призвали на десятилетие закрыть агрорынок для Украины

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, который является членом команды новоизбранного премьера Дональда Туска, начал утверждать, что необходимо закрыть агрорынок для Украины на 20 лет после ее вступления в Евросоюз.

Польский чиновник выступил с новым циничным предложением касательно Украины

По мнению Михала Колодзейчака, официальная Варшава должна сделать все возможное, чтобы защитить свои интересы в связи с вступлением Украины в Евросоюз.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши обратил внимание на то, что в украинском сельском хозяйстве Украины доминируют 95 фермерских хозяйств.

Он также подчеркнул, что это холдинги, в руках которых сосредоточено 50% сельскохозяйственных земель в Украине.

Поэтому нам нужно защитить свои интересы, например, как это сделала Германия, когда Польша вступила в ЕС – тогда рынок труда для поляков был заморожен на 8 лет. Сегодня мы должны говорить о том, что агропродовольственная продукция из Украины – сырая и переработанная – не должна попадать в Польшу, например, в течение 20 лет после вступления Украины в ЕС, – заявил член команды Дональда Туска. Поделиться

Что важно знать о Михале Колодзейчаке

Действующий замминистра сельского хозяйства Польши ранее возглавлял протесты против импорта украинского зерна во главе с движением "Агроуния".

Когда политик попал в польский Сейм, он поддержал протесты на границе с Украиной и бывает в Медице, где протестуют фермеры из организации "Обманное село".

Михал Колодзейчак продолжает утверждать, что отсутствие регулирования между Польшей и Украиной "приводит к драме в польской деревне".

Он продолжает жаловаться на то, что предыдущая власть от партии "ПиС" разрешила "нелегальный и неконтролируемый импорт" зерна из Украины.