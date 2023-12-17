У Польщі закликали на десятиліття закрити агроринок для України

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, який є членом команди новообраного прем'єра Дональда Туска, почав стверджувати, що необхідно закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до Євросоюзу.
Польський посадовець виступив з новою цинічною пропозицією щодо України
На переконання Міхала Колодзейчака, офіційна Варшава повинна зробити все можливе, щоб захистити свої інтереси у зв'язку зі вступом України до Євросоюзу.
Заступник міністра сільського господарства Польщі звернув увагу на те, що в українському сільському господарстві України домінують 95 фермерських господарств.
Він також наголосив, що це холдинги, в руках яких зосереджені 50% сільськогосподарських земель в Україні.
Що важливо знати про Міхала Колодзейчака
Чинний заступник міністра сільського господарства Польщі раніше очолював протести проти імпорту українського зерна на чолі з рухом "Агроунія".
Коли політик потрапив до польського Сейму, він підтримав протести на кордоні з Україною та буває у Медиці, де протестують фермери з організації "Ошукане село".
Міхал Колодзейчак продовжує стверджувати, що відсутність регулювання між Польщею та Україною "призводить до драми в польському селі".
Він продовжує скаржитися на те, що попередня влада від партії "ПіС" дозволила "нелегальний і неконтрольований імпорт" зерна з України.
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