Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, який є членом команди новообраного прем'єра Дональда Туска, почав стверджувати, що необхідно закрити агроринок для України на 20 років після її вступу до Євросоюзу.

Польський посадовець виступив з новою цинічною пропозицією щодо України

На переконання Міхала Колодзейчака, офіційна Варшава повинна зробити все можливе, щоб захистити свої інтереси у зв'язку зі вступом України до Євросоюзу.

Заступник міністра сільського господарства Польщі звернув увагу на те, що в українському сільському господарстві України домінують 95 фермерських господарств.

Він також наголосив, що це холдинги, в руках яких зосереджені 50% сільськогосподарських земель в Україні.

Тому нам потрібно захистити свої інтереси, наприклад, як це зробила Німеччина, коли Польща вступила до ЄС – тоді ринок праці для поляків був заморожений на 8 років. Сьогодні ми маємо говорити про те, що агропродовольча продукція з України – сира й перероблена – не повинна потрапляти до Польщі, наприклад, протягом 20 років після вступу України до ЄС", – заявив член команди Дональда Туска. Поширити

Що важливо знати про Міхала Колодзейчака

Чинний заступник міністра сільського господарства Польщі раніше очолював протести проти імпорту українського зерна на чолі з рухом "Агроунія".

Коли політик потрапив до польського Сейму, він підтримав протести на кордоні з Україною та буває у Медиці, де протестують фермери з організації "Ошукане село".

Міхал Колодзейчак продовжує стверджувати, що відсутність регулювання між Польщею та Україною "призводить до драми в польському селі".

Він продовжує скаржитися на те, що попередня влада від партії "ПіС" дозволила "нелегальний і неконтрольований імпорт" зерна з України.