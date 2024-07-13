В Польше рассматривают возможность сбивания ракет РФ над своей территорией
Категория
Украина
Дата публикации

В Польше рассматривают возможность сбивания ракет РФ над своей территорией

Польша
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Источник:  Politico

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна рассматривает возможность сбивания российских ракет, которые могут залететь на их территории "ошибочно" во время атак РФ по Украине.

Главные тезисы

  • Польша рассматривает возможность сбивания российских ракет, которые могут попасть на ее территорию в результате войны РФ против Украины.
  • Глава МИД Польши заявил, что риски для населения в случае сбития российских ракет делают этот шаг дилеммой.
  • Предложение о сбыте ракет включено в оборонное соглашение между Польшей и Украиной, однако его внедрение зависит от поддержки союзников НАТО.
  • Польша имеет право перехватить ракеты только после пересечения их границы во избежание жертв среди гражданского населения на своей территории.

Власти Польши опасаются сбивать ракеты РФ из-за рисков для населения

Об этом он сказал во время выступления в Американском институте предпринимательства на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

Сикорский отметил, что предложение, первоначально выдвинутое Киевом, включено в соглашение о совместной обороне, подписанное обеими странами.

Двухстороннее безопасное соглашение с Польшей, которое подписали 8 июля, впервые из уже подписанных двусторонних соглашений по безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши.

На данном этапе это мысль. В нашем соглашении говорится, что мы исследуем эту идею. Польша имеет право сбивать российские ракеты, которые попадут на ее территорию, мы допускаем ошибочно. Однако их перехват возможно только после того, как они пересекут границу, и это дилемма, ведь могут пострадать граждане Польши.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Польша рассматривает предложение по сбитию ракет РФ над Украиной

Власти Польши в настоящее время рассматривают предложение Киева об уничтожении ракет РФ над Украиной и даже могут на него согласиться, однако это решение должны поддержать союзники Польши в НАТО.

С заявлением по этому поводу выступил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

На этом шаге это мысль. В нашем соглашении говорится, что мы изучим эту идею — заявил Радослав Сикорский.

По его словам, предложение о сбитии Польшей российских ракет над Украиной было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами.

Как известно, она была подписана во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву в начале этой недели.

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