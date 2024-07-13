У Польщі розглядають можливість збиття ракет РФ над своєю територією

Глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна розглядає можливість збиття російських ракет, які можуть залетіти на їхні території "помилково" під час атак РФ по Україні.
Головні тези:
- Польща розглядає можливість збиття російських ракет, що можуть потрапити на її територію внаслідок війни РФ проти України.
- Глава МЗС Польщі заявив, що ризики для населення у разі збиття російських ракет роблять цей крок дилемою.
- Пропозиція про збиття ракет включена до оборонної угоди між Польщею та Україною, проте її впровадження залежить від підтримки союзників НАТО.
- Польща має право перехопити ракети лише після перетину їх кордону, щоб уникнути жертв серед цивільного населення на своїй території.
Влада Польщі побоюється збивати ракети РФ через ризики для населення
Про це він сказав під час виступу в Американському інституті підприємництва на полях саміту НАТО у Вашингтоні,.
Сікорський зазначив, що пропозиція, яку першочергово висунув Київ, включена в угоду про спільну оборону, підписану обома країнами.
Двостороння безпекова угода з Польщею, яку підписали 8 липня, уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.
Польща розглядає пропозицію щодо збиття ракет РФ над Україною
Влада Польщі наразі розглядає пропозицію Києва щодо збиття ракет РФ над Україною та навіть може на неї погодитися, проте це рішення мають підтримати союзники Польщі в НАТО.
З заявою цього приводу виступив глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
За його словами, пропозиція про збиття Польщею російських ракет над Україною була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами.
Як відомо, її підписали під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.
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