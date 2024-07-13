У Польщі розглядають можливість збиття ракет РФ над своєю територією

Глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна розглядає можливість збиття російських ракет, які можуть залетіти на їхні території "помилково" під час атак РФ по Україні.

Влада Польщі побоюється збивати ракети РФ через ризики для населення

Про це він сказав під час виступу в Американському інституті підприємництва на полях саміту НАТО у Вашингтоні,.

Сікорський зазначив, що пропозиція, яку першочергово висунув Київ, включена в угоду про спільну оборону, підписану обома країнами.

Двостороння безпекова угода з Польщею, яку підписали 8 липня, уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі.

На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми дослідимо цю ідею. Польща має право збивати російські ракети, які потраплять на її територію, ми припускаємо, помилково. Однак їх перехоплення можливе лише після того, як вони перетнуть кордон, і це є дилемою, адже можуть постраждати громадяни Польщі. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Польща розглядає пропозицію щодо збиття ракет РФ над Україною

Влада Польщі наразі розглядає пропозицію Києва щодо збиття ракет РФ над Україною та навіть може на неї погодитися, проте це рішення мають підтримати союзники Польщі в НАТО.

З заявою цього приводу виступив глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

На цьому етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми вивчимо цю ідею — заявив Радослав Сікорський. Поширити

За його словами, пропозиція про збиття Польщею російських ракет над Україною була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами.

Як відомо, її підписали під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.