В Польше заявили о бессрочности запрета на экспорт агропродукции из Украины

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заверил местных аграриев, что границы не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочно – пока его не снимут.

Польша ввела бессрочное эмбарго на украинскую агропродукцию

Польско-украинская граница не будет открыта для украинских товаров, эмбарго на их экспорт в Польшу будет бессрочным.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский на пресс-конференции после встречи с представителями Всепольской ассоциации профсоюзов фермеров и сельскохозяйственных организаций 4 января, сообщает Министерство сельского хозяйства и развития села Польши.

Minister @CzSiekierski: Granice nie zostaną otwarte, embargo na ukraińskie produkty jest bezterminowe - do czasu odwołania go. Wyrażam poparcie dla postulatów Rolniczej 12., które jednak należy dostosować do obowiązującego w Polsce prawa - również unijnego. pic.twitter.com/T0PFUPashk — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) January 4, 2024

Границы не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочно – пока его не снимут, – заявил Секерский. Поделиться

Польский министр отметил важность переговоров с фермерами-митингующими для наработки лучших решений.

По словам министра, он поддерживает требования протестующих, которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству в Польше, включая законодательство ЕС.

Он также напомнил, что правительство Польши готово удовлетворить все требования фермеров. Однако юридическое санкционирование всех требований, по словам Секерского, потребует времени.

Нет оснований полагать, что то, что я обещал, не будет выполнено, – заверил он. Поделиться

Польские аграрии бастуют на границе с Украиной

Фермеры по организации "Подкарпатское обманутое село" возобновили 4 января акции протеста и блокады пограничного перехода "Медика-Шегини", которые были приостановлены 24 декабря 2023 года.

Лидер организации Роман Кондрув сообщил польским СМИ, что организация не получила письменного подтверждения, что ее требования будут выполнены, поэтому акция протеста будет продолжена.

Фермеры начали свой протест 23 ноября прошлого года, через месяц они остановили его. В канун Рождества в Медику приехал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и заверил, что требования фермеров будут удовлетворены.

Польские фермеры настаивают на получении письменных заверений польского правительства об удовлетворении их требований. Речь идет об отмене повышения сельскохозяйственного налога, облегчении доступа к льготным кредитам для поддержания ликвидности своих хозяйств, субсидии на кукурузу в размере 1000 злотых на гектар, а также регулировании условий ввоза продуктов питания из Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 3 января отметил важность прекращения блокады, особенно в условиях эскалации бомбардировок и все более интенсивных действий РФ. Он считает, что аргументы будут лучше услышаны, если Польша не будет страной, блокирующей границы.