У Польщі заявили про безстроковість заборони на експорт агропродукції з України

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський запевнив місцевих аграріїв, що кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове – доки його не знімуть.

Польща ввела безстрокове ембарго на українську агропродукцію

Польсько-український кордон не буде відкрито для українських товарів, ембарго на їх експорт до Польщі буде безстроковим.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на пресконференції після зустрічі з представниками Всепольської асоціації профспілок фермерів і сільськогосподарських організацій 4 січня, повідомляє Міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі.

Minister @CzSiekierski: Granice nie zostaną otwarte, embargo na ukraińskie produkty jest bezterminowe - do czasu odwołania go. Wyrażam poparcie dla postulatów Rolniczej 12., które jednak należy dostosować do obowiązującego w Polsce prawa - również unijnego. pic.twitter.com/T0PFUPashk — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) January 4, 2024

Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове – доки його не знімуть, – заявив Секерський. Поширити

Польський міністр наголосив на важливості переговорів із фермерами-мітингувальниками для напрацювання найкращих рішень.

За словами міністра, він підтримує вимоги протестувальників, які, однак, має бути адаптовано до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС.

Він також нагадав, що уряд Польщі готовий задовольнити всі вимоги фермерів. Однак юридичне санкціонування всіх вимог, за словами Секерського, потребуватиме часу.

Немає підстав вважати, що те, що я обіцяв, не буде виконано, – запевнив він. Поширити

Польські аграрії страйкують на кордоні з Україною

Фермери з організації "Підкарпатське ошукане село" відновили 4 січня акції протесту й блокади прикордонного переходу "Медика-Шегині", які були припинені 24 грудня 2023 року.

Лідер організації Роман Кондрув повідомив польським ЗМІ, що організація не отримала письмового підтвердження, що її вимоги буде виконано, тому акцію протесту буде продовжено.

Фермери розпочали свій протест 23 листопада минулого року, через місяць вони його зупинили. Напередодні Різдва до Медики приїхав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і запевнив, що вимоги фермерів буде задоволено.

Польські фермери наполягають на отриманні письмових запевнень польського уряду щодо задоволення їхніх вимог. Йдеться про скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільгових кредитів для підтримання ліквідності своїх господарств, субсидії на кукурудзу розміром 1000 злотих на гектар, а також регулювання умов ввезення продуктів харчування з України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 3 січня наголосив на важливості припинення блокади, особливо в умовах ескалації бомбардувань і дедалі інтенсивніших дій РФ. Він вважає, що аргументи буде краще почуто, коли Польща не буде країною, яка блокує кордони.