В Полтаве увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Полтаве увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ

Филипп Пронин / Полтавская ОВА
В Полтаве увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара РФ
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Днем 17 июня российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Полтавы. В результате атаки известно о 16 пострадавших, в их числе дети.

Главные тезисы

  • Количество пострадавших в Полтаве увеличилось до 16 человек после ракетного удара РФ.
  • В результате атаки пострадали жители города, включая двух детей, которые были госпитализированы.
  • Инфраструктура Полтавы была серьезно повреждена, включая здания, электролинии и другие объекты.
  • Более 55 тыс бытовых и юридических потребителей остались без электроснабжения из-за удара.
  • Следствие продолжает изучать последствия ракетного удара РФ по Полтаве и уточнять информацию о пострадавших.

В Полтаве ранены 16 горожан из-за обстрела РФ

По состоянию на 16:38, количество пострадавших в Полтаве увеличилось до 12 человек, заявил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Среди пострадавших двое детей. Трое раненых были госпитализированы.

В 19:28 в Офисе генпрокурора сообщили об увеличении количества пострадавших до 16 человек.

По данным следствия, 17 июня военнослужащие вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по г. Полтава. Предварительно враг ударил по гражданской инфраструктуре крылатой ракетой Х-59. В результате удара ранения получили мирные жители — сейчас известно о 16 людях, среди которых 2 детей. Шестерых человек госпитализировали.

Также там отметили, что в результате удара повреждены несколько многоэтажных домов, помещения детского сада, электролинии и гаражи.

Россия била ракетой по Полтаве

Днем 17 июня армия РФ нанесла удар по Полтаве.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе.

По словам главы ОВА, в результате российских обстрелов пострадали. Также под завалами строения могут находиться люди.

Командование Воздушных сил предупреждало о скоростной цели в сторону Полтавщины.

В 15:19 Пронин информировал, что известно о 9 пострадавших.

Враг нанес удар по гражданской инфраструктуре Полтавского района, пострадали люди, по состоянию на данный момент известно о 9 человек, получивших ранения, предварительно без погибших. Повреждены несколько многоэтажек. Информация уточняется.

Позже глава ОВА сообщил, что в результате вражеского удара в Полтавском районе возникло повреждение электролиний. Обесточены 53 тыс. бытовых и 2,4 тыс. юридических потребителей.

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