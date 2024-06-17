РФ атаковала пригород Полтавы — под завалами могут быть люди

Российские захватчики ударили по Полтавскому району и попали в гражданскую инфраструктуру.

Что известно об атаке РФ на Полтаву

Как заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, по предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе.

По словам Пронина, есть пострадавшие, а под завалами строения могут находиться люди.

Отметим, что до этого Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Предыдущие атаки РФ на Полтавскую область

7 июня в результате вражеских обстрелов в Полтавском районе разрушен частный дом. Спасатели извлекли из-под завалов женщину, которая, к сожалению, скончалась в больнице от полученных травм.

В ночь на 7 июня российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу по территории Украины. Для ударов враг применил бомбардировщики Ту-95МС и ударные дроны типа Shahed-131/136.

БПЛА были запущены из российских Приморско-Ахтарских, Ейских и Курских, а также временно оккупированного Крыма. В общем враг использовал: