РФ атаковала пригород Полтавы — под завалами могут быть люди
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала пригород Полтавы — под завалами могут быть люди

Филипп Пронин / Полтавская ОВА
обстрел
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Российские захватчики ударили по Полтавскому району и попали в гражданскую инфраструктуру.

Главные тезисы

 

  • За словами главы Полтавской ОВА, существует вероятность наличия пострадавших и людей под завалами после атаки РФ.
  • Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавы.
  • Предыдущие атаки РФ на Полтавскую область привели к разрушению жилых домов и жертвам среди мирного населения.

Что известно об атаке РФ на Полтаву

Как заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, по предварительной информации, враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе.

По словам Пронина, есть пострадавшие, а под завалами строения могут находиться люди.

Отметим, что до этого Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Предыдущие атаки РФ на Полтавскую область

7 июня в результате вражеских обстрелов в Полтавском районе разрушен частный дом. Спасатели извлекли из-под завалов женщину, которая, к сожалению, скончалась в больнице от полученных травм.

В ночь на 7 июня российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу по территории Украины. Для ударов враг применил бомбардировщики Ту-95МС и ударные дроны типа Shahed-131/136.

БПЛА были запущены из российских Приморско-Ахтарских, Ейских и Курских, а также временно оккупированного Крыма. В общем враг использовал:

  • 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

  • 53 "Шахеды".

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